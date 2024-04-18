00940並非跌破發行價就是便宜？ 專家「時間是好朋友」：高點買進沒有什麼錯

00940小感

00940於16日跌到9.53元，淨值再下探到9.47元，也就是說，現在買價還比淨值貴0.06元，是溢價0.63%，算是有點買貴了。

什麼？發行價不是10元嗎？比發行價低，應該是買便宜了才對，怎麼會是買貴了呢？

這是很多人常有的一個迷思概念，我來簡單說明一下。ETF淨值會隨成份股市價的漲跌而波動，而按理說，「市價」也應該是要跟「淨值」亦步亦趨，應該是要「市價」=「淨值」才是最合理的，但事實總不可能會是這麼完美的，所以有一點折溢價是正常的，一般只要不超過0.5%，都不算嚴重。

ETF不是跌破發行價就是便宜，而是要與市價比較，假如市價是9元，但淨值卻只有8.5元，那也是買貴了！

回到00940的狀況

從4/1那天00940上市到今，4/1的開盤價9.93元跌至今天收盤價9.53元，跌了4%；而同時間大盤從20319點跌至19902點，跌了2%，也就是這段時間00940跌的幅度是大盤的兩倍，雖說短期的比較不代表長期也會這樣，但是如果沒信心的人，可能會覺得00940是不好的標的，說不定就會急著賣掉，有可能會落到「買得比別人貴，賣得比別人便宜」的窘境，ETF是不能這樣短期操作的，否則吃虧的機會就會比別人高。

其實00940跌破發行價的機率本來就很高，看看發行的時間點就知道了，在差不多大盤有史以來最高點發行，其成份股不也是差不多是這樣的高價嗎？那你怎麼能期待它能在短期內上漲呢？想想，在21310點時，10元價發行的00940，跟12600點時15元價發行的00919，本質上就是不同啊！現在大盤對00919發行時而言，漲了不少，所以其股價要跌破發行價，很難！但00940呢？只要大盤近期沒上漲，那它要想回到發行價，是不太可能的！但也不用灰心，如果目的是存長期的話，現在就算是買在高點，但，一年後、三年後、五年後還是高點嗎？

願意在近期相對高點買進，沒有什麼錯，只是要忍耐等待獲利變為正的時間，比別人要長而已，但總不能覺得太高，就都不敢買吧！早點投入，早點享受複利，還是好處多多的，時間一久，你就會知道這是值得的。

所以，無須患得患失，持續下去，時間是你最好的朋友，加油！

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