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他想買VT+00878或00922！一票人搖頭曝「最佳買法」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買VT+00878或00922。圖／聯合報系資料照
網友想買VT+00878或00922。圖／聯合報系資料照

投資標的搭配不同，所面臨的報酬與風險也會不盡相同。有網友想投資ETF，考慮買進VT、00878、00922，他打算VT配00878或00922，不過其他人卻認為「沒必要」，不如全部資金投入VT，有人示警，「VT最近不太行，受戰爭風險影響，但適合長期投資」。

一名網友PTT發文表示，他目前手上有一筆美金與台幣，打算用於ETF投資，觀察價格、績效等，考慮在相對低點買進VT、00878、00922，他規劃以VT配00878或00922，他問「是可行的選項嗎？還是有其他的選項，或者只投VT就好？」

其他人則留言「歐印VT」、「沒必要」、「VT很可以，另一個辣雞」、「VT就是一個很穩定的標的」、「VT你要就放久一點才能感覺到全市場的好處」、「買什麼00878啊？你要買應該是配BNDW或是美國短期、中期債券」、「需要現金流就VT+878，反之就VT+922」、「不懂為什麼都有買etf了還考慮台灣的？管理費那些有夠貴，很有錢？」、「台灣人買VT配息會扣30%股息稅，其實沒比較便宜，算下來內扣費用可能0.7%，比0050還高」、「878年輕人真的不要買，退休的時候再買就好了」。

不少人建議搭配正二或其他標的，留言「Vt穩，另一個正2，極大化風險報酬」、「VT+正二吧，VT是要放很久的，同樣正二放很久報酬也很可觀」、「VT應該要配00692」、「覺得美國就夠了，就買voo，台股就0050或正二吧」、「VT要配2330」、「VT+TLT才是中長期正解，全天候投資」。

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