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台股遇亂流 中信投信：逢低布局半導體ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

美國零售銷售數據優於預期，削弱市場對美國聯準會降息預期，加上中東局勢動盪，美股主要指數全數收低，拖累台股16日開低走低，終場重挫547.81點，收在19901.96點，摜破2萬點大關，半導體族群表現亦受衝擊，晶圓代工龍頭台積電（2330）亦失守800元關卡。不過，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，由於台股基本面尚稱穩健，半導體相關供應鏈在AI題材火熱下受惠程度高，短線拉回正是逢低布局的好時機。

張圭慧表示，中東地緣政治情勢再度升溫，牽動各國股市走勢較為震盪，惟以伊衝突在美國居中斡旋下，暫時緩解緊張關係，估計對台股影響有限，投資人宜中性看待，並持續密切關注國際事件的發展情況。

以台股本周重頭戲來看，張圭慧指出，台積電將於18日召開法說會，引起市場高度關注所釋出的展望，將成為市場的風向球，預期在AI強勁需求下，今年營運有望逐季走強，半導體相關供應鏈可望受惠，連帶拉抬半導體ETF走勢。

展望後市，張圭慧說，年初以來消費電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）、及6月將登場的台北國際電腦展（Computex），對於AI及電子科技股利多不斷出籠，企業營收與獲利預期皆顯著正成長，有望推升指數向上攻堅。

此外，國內基本面也報捷，經理人指數未來六個月景氣持續樂觀，3月出口年增率近19%，其中資通視聽產品為連續九個月正年增長。張圭慧說，短期雖受中東地緣政治擾動盤面，正為投資人提供進場的好時點，不妨透過半導體ETF分批布局，順勢掌握台股AI與半導體族群的反彈契機。

半導體 台股 美國聯準會

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