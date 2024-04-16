00919股息當然繼續再投入…只不過是買黃金！ 存股哥：持續累績10年後會感謝自己

今（15號）天什麼日？00919股息發放日，一早就收到來自00919的祝福，本季我領$25730，加上同步發放的00713股息$9145，今天股息一共入帳$34875，至於領到的股息當然繼續再投入，只不過買得是黃金。

優質的資產只會隨著時間變得越來越貴，黃金這種超優質資產價格更是節節高升，上個禮拜已經突破$9000，黃金代表的是「永恆」，更是「財富」的象徵，無論什麼時候它都是當代最昂貴的資產之一。

過去一年槓桿哥已經投入一些資金買黃金，至於資金怎麼來？股息配發而來，每一季、每個月有源源不絕的股息，股息領得越多、黃金買得更多，這就是股息現金流威力強大之處。

那買股資金怎麼來？銀行券商借貸而來，借來的資金創造更大的股息，我又可以繼續買黃金，又或者是繼續買高股息，無論如何我的資產跟股息都是不斷不斷往上累積。

佈局黃金的邏輯，我只知道持續買進，7000多時買一點、8000多時也買一點，漲到了9000時我繼續買一點，我才不要等到飆破1萬時，才在後悔當初怎麼不多買一些些。

無論存股還是存黃金，還是那幾個字「Just keep buying」，持續存持續累積就是了，等到十年之後你會感謝現在的自己。

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