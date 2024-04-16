00946、00944、00943誰能是下一個00940？ 女子曝數據：無人能取代「它」募集成績會最好

女子從Facebook發了這張表格後，發現滿多人轉到各個社團去的，看來大家還是想要瞭解一下其中差異。首先共通點是都是有50檔成分股...

「但是」群益00946前十大成分股佔比非常集中，超過約65%（實際情況還是要看到時候成分股漲跌才可以知道），這樣做簡單來說，就是大起大落，因為太過集中，剩下40檔成分股並沒有太大影響力，而前五大幾乎更是買好買滿到近10%的狀況。換句話說，這幾檔成分股可以說決定了00946的命運，有沒有「股息」配發？有沒有「價差（資本利得）」配發？都看這些主要成分股，因此00946從成立進場佈局開始的「時間點」就顯得重要得多。 而野村00944則強調「成分股分散性」前十大也不過27.2%，因此相對來說可以說是比較有達到ETF「分散風險」特性的產品； 兆豐00943則延續「等權重」概念，雖然以「電子股」作為選股標的，也沒有公佈前十大成分股的比重，但是以等權重概念來說，女子預期會跟野村00944差不多。

但兆豐00943已經有媒體揭露完整成分股了，這是滿少在ETF募集時就公開的資訊，看來兆豐應該是滿有信心（？）規模不會太大，或者很會操作不會影響股價。

誰有機會成為下一檔00940？看數據說話

幾乎每一檔ETF都是「空戰」下手，女子也一直被各個廣告打到（不過兆豐…可能要再加油），YouTube也陸續有網紅介紹，是不是業配女子就沒有特別看了。不過先從「Google搜尋聲量」來看，如果納入00940，跟新發行的幾檔藍色為00940、紅色00946、黃色00944、綠色00943。

那麼再從搜尋討論度來看，過去30天可以看到00940仍是一支獨秀，00944有一點點但不明顯。

因此女子把00940移除掉的話，同樣抓過去30天的討論聲量：

這樣就可以看到另一個面向了，從3月下旬開始00944的討論度就開始加熱，不過後續有下滑趨勢，近期則有00946陸續超車的現象。而群益00946除了發行ETF經驗比較豐富，也下比較多廣告資源外；野村00944雖然近30天看起來比較早有聲音，但是野村畢竟ETF發行經驗較低，並且「沒有」像群益有採預購模式。

因此如果最終來看的話，女子猜測這幾檔的討論度都不足以在募集時就有超大規模，但是募集成果00946可能略勝00944，女子猜測大概在100億上下（畢竟資金已經到00939、00940去滿多了），而兆豐00943則可能要在行銷上多努力一下。

誰優誰劣？高股息不是要「當沖」而是要長期持有

無論是已經掛牌的00939或00940，女子都不覺得高股息ETF怎樣好或壞，只有「適合不適合你」的問題。很多投資人對「台股」（先別說ETF）的不了解，例如台股每天有漲跌幅限制10%，然後有人就想要「台股ETF」一天從10元漲到20元，台股ETF顧名思義成分股都是台股，就算40、50檔成分股全部都漲停，也不可能一天從10元漲到20元，這是很多「投資小白」需要先認識的概念。

而最近募集的這三檔ETF，女子單純就「風險角度」來看，以「高股息、長期持有」的角度，女子會認為野村跟兆豐分散持股比重的風險性較低，比較能符合收入還不高的投資小白或退休族持有怕波動的可能性。不過這二家畢竟是比較小的投信業者，發行經驗可能也比較不足夠，大家也不一定要集中卡在募集期間買新產品，回頭找找已經掛牌的產品也是另一個選擇。

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