高股息漲不動？他想改買006208問：先賣0056或00878？網曝正解

投資標的選擇是門學問，有投資人定期定額買進00713、0056、00878，資金分別約70萬、共約210萬元，但他不看好未來兩年高股息ETF發展，因此想賣出持股改買006208，他問「要先賣0056還是00878？」其他人卻認為，不需要賣出持股，只要後續資金改買新標的就好了，也有人建議只留下00713，其餘全數投資006208。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從去年開始投資00713、0056、00878，資金分別約70萬、共約210萬元，帳面獲利都超過一成以上，不過他認為，未來兩年高股息ETF「漲不動了」，因此想脫手轉買006208。

該網友說，0050、00878的成份股重疊性高，只有比例不同，因此考慮先賣出，他問「要先賣哪支好？按月批量賣2、3張，每月再買進1張006208，還是一次賣一次all in 006208？」

其他人則留言「00713建議留著，其他歐印006208」、「三支都是不錯的標的，幹嘛賣出？賣出後投入其他標的，不就投在相對高點，那樣有比較好嗎？」、「我會留713」。

還有人說，「如果我是你，我會買00940，最大成份股為長榮，是一般etf所沒有的，真正達到分散風險，股票隨金流輪流漲之目的」。