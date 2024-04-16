台股兩萬點不敢進場！網籲買00878：靠1招不怕買貴

台股站穩兩萬點，有投資人擔心現在進場恐怕會買在最高點，不過有網友認為，無論何時買進，趨勢股都會正向成長，直言「投資最好的時間是十年前，其次是現在」，有人建議買進00878等穩定配息的ETF，只要長期持有就能攤平成本。

一名網友在論壇Dcard發文表示，目前台股站穩兩萬點，位階偏高，他雖然手邊有閒錢，卻擔心會買在高點而不敢進場，他問「各位建議先準備子彈不要隨便亂買股票，還是慢慢買00878或00881等配息型ETF？」

其他人則留言「手上一定要有倉位，找東西對沖風險，槓桿降掉，盤整就等市場給方向」、「878這種穩定配息填息的etf就是要累積張數、長期持有，在兩萬點買進也無所謂，反正長期買下來成本會攤平」、「明天回檔是最後的上車機會，目前看起來以伊危機就是一場笑話而已」、「營建股選好標的，穩穩漲吃到6月沒問題」、「債券ETF目前看起來好像是低點」。

還有人留言「華城從150買進後，總聽身邊朋友說太高，結果…，只能說趨勢股啥時買都會賺，投資最好的時間是十年前，其次是現在」、「買2330就好，上看1000」、「以後的低點」、「all in 台積電」、「又高？待在外面看我們數錢就好」、「真的欸有夠高，我建議歐印威力彩，中了記得分我」。