00919股息進帳…月配定型領2、3萬沒問題！ 存股哥：這月加上三檔季配息近4萬元
4/15什麼日？00919股息發放日，股息要能Cover你自己，也要能Cover對你而言最重要的人，這樣的投資才有意義，活出存股人該有的態度，就是說服其他人最好的方式。
記得我常說的那一招嗎？每個月甚至每週都把股息通知書放在桌上忘了收，不小心被親朋好友看到，他們就會好奇你怎麼常常在領錢？自然而然就會想知道你是怎麼辦到的？
槓桿哥的月月配基本已經成型，每個月領個2-3萬應該沒有問題，這個月有00919、00929、00713股息將近4萬元。
免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言