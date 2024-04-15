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00919股息進帳…月配定型領2、3萬沒問題！ 存股哥：這月加上三檔季配息近4萬元

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

4/15什麼日？00919股息發放日，股息要能Cover你自己，也要能Cover對你而言最重要的人，這樣的投資才有意義，活出存股人該有的態度，就是說服其他人最好的方式。

記得我常說的那一招嗎？每個月甚至每週都把股息通知書放在桌上忘了收，不小心被親朋好友看到，他們就會好奇你怎麼常常在領錢？自然而然就會想知道你是怎麼辦到的？

槓桿哥的月月配基本已經成型，每個月領個2-3萬應該沒有問題，這個月有00919、00929、00713股息將近4萬元。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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