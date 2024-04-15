00944近期最為之一亮ETF…搭00878、00919更能擴大覆蓋範圍！ 專家：真要挑剔有這2缺點
有讀者希望我聊聊即將募集的00944，這檔名為「野村趨勢動能高息」的高股息ETF。
先講結論，這檔ETF如果用一句話解釋，它買的是一籃子「高股息中的強勢股」，這是和傳統高股息ETF最大的不同之處。
另外，它確實是有幾項令人耳目一新的特質值得關注：
1.這檔ETF的選股策略並不是圍繞在成長股或價值股，而是依據「股價動能」，也就是強勢股來挑股票。
00944強勢股的定義是距離過去一年高點越近，代表越強勢，在未來6-12個月續強機率越高。由於強勢股助漲抗跌的特性，也使得這檔ETF在回測數據上表現也非常搶眼。
2.現在我們最擔心的就是高股息ETF買來買去總是那些股票，不過944這檔ETF由於範圍擴大到台股前300大，加上編制規則也有比較大的差異，所以和當前主流高股息ETF的成分股重疊度極低，普遍不到50%。
3.目前大部分高股息ETF前5大成分股，合計比重普遍都落在25~30%之間，雖然已經比市值型ETF低很多，但還是有單一個股影響力過高的疑慮。
不過這檔00944前5大成分股合計不到15%，第1大成分股占比甚至不到3%，看起來是相對分散的組合，比較不用擔心單一檔個股帶崩ETF的情況。
坦白說，我認為這檔ETF算是近期比較令人眼睛為之一亮的新品，不過我建議，真的不要把它當高股息ETF來看，而是該把它當成「強勢股x高股息」，因為它無論在編制規則、或是成分股上，確實都跟當前主流高息ETF有點不同。
也因為以上特質，我認為它搭配一般人熟悉的0056、00878、00919等，不僅能擴大台股覆蓋範圍，也有機會達成進一步降低整體波動度、或墊高年化報酬等綜效。
真要挑剔，我覺得就2點比較可惜，1是發行價如果能便宜5塊錢，換成是10元那更好；2是這個944，諧音念起來似乎不太吉祥。
不過整體來說，算是我上半年最期待的高息ETF新品。
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