台南吃小吃花費330元…不投資不行！ 存股達人：00944於五月上市最快8月領息

為什麼你一定要投資

連假的時候去美食之都台南，來個二天一夜小旅行。

以前到台南都吃「文章牛肉麵」，每次都點牛肉湯＋一盤牛肉炒飯，隨著文章愈來愈有名，每次去都要等段時間，加上不好停車，更重要的是每次去都漲價！

所以後來到台南巿，就會問在地人有没有推薦的牛肉湯。

上次在地人跟雪倫說：「台南人才不會吃文章呢！那是給觀光客吃的。在地人吃阿棠牛肉湯、美鮮牛肉湯、台南湖東牛肉湯。」

所以這次雪倫就選了美鮮牛肉湯。

雖然是路邊攤，但價格也不便宜啊！

中碗牛肉湯160元，大碗牛肉炒飯170元，即使點了中碗湯跟大碗飯，但份量也没有很多啊...一個人吃就要330元！

這二年物價通膨嚴重，雪倫在台南看到停車場一小時120元，只是停個車，都還没有開始消費，就要付120元低消，實在有夠貴。

想來趟小旅行慰勞自己，也要口袋有錢才能自在輕鬆的享受旅程啊；所以，投資很重要！

怎麼做！雪倫還是那句老話：選對標的；定期定額；逢低加碼

長期下來就可以看到成效了！

怎麼選！喜歡巿值型ETF，可以選： 0050、006204、006208、00922、00923 喜歡高股息ETF，可以選： 0056、00878、00919、00929

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