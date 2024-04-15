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台南吃小吃花費330元…不投資不行！ 存股達人：00944於五月上市最快8月領息

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

為什麼你一定要投資

連假的時候去美食之都台南，來個二天一夜小旅行。

以前到台南都吃「文章牛肉麵」，每次都點牛肉湯＋一盤牛肉炒飯，隨著文章愈來愈有名，每次去都要等段時間，加上不好停車，更重要的是每次去都漲價！

所以後來到台南巿，就會問在地人有没有推薦的牛肉湯。

上次在地人跟雪倫說：「台南人才不會吃文章呢！那是給觀光客吃的。在地人吃阿棠牛肉湯、美鮮牛肉湯、台南湖東牛肉湯。」

所以這次雪倫就選了美鮮牛肉湯。

雖然是路邊攤，但價格也不便宜啊！

中碗牛肉湯160元，大碗牛肉炒飯170元，即使點了中碗湯跟大碗飯，但份量也没有很多啊...一個人吃就要330元！

這二年物價通膨嚴重，雪倫在台南看到停車場一小時120元，只是停個車，都還没有開始消費，就要付120元低消，實在有夠貴。

想來趟小旅行慰勞自己，也要口袋有錢才能自在輕鬆的享受旅程啊；所以，投資很重要！

怎麼做！雪倫還是那句老話：選對標的；定期定額；逢低加碼

長期下來就可以看到成效了！

怎麼選！喜歡巿值型ETF，可以選：

0050、006204、006208、00922、00923

喜歡高股息ETF，可以選：

0056、00878、00919、00929

喜歡動能型的新一代高股息ETF，可以考慮00944

00944成分股篩選方式：從上市、櫃普通股 (排除屬創新版&營建業者)，近1年成交金額前20%或近1年中有8個月自由流通週轉率達3%者，剔除近1個月成交金額後20%，選出市值前300大、近3年皆有配發現金股利有，編制年度永續報告書、50檔成分股

一年調整二次成分股，第一次是在差不多公告今年除息的5月，以及年度業績差不多抵定的 11 月，這樣才能更精準預測成分股的股利及營收狀況。

00944同時採用「50%股利指標」跟「50%動能指標」計算綜合分數，以確保選出有配息且未來股價還有持續上漲空間的公司。

對於00944有興趣的話，4/22開始募集，預計第一次除息7月，最快8月領息！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00944野村台灣趨勢動能高股息

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