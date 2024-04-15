高股息ETF 人氣爆棚

台股高股息及長天期美債ETF深受國人青睞，幾乎包辦規模前十大ETF。今年以來，這些熱門ETF績效表現不一。

其中高股息ETF績效差異大，整體表現不如市值型ETF；美國長天期公債ETF跌幅最重，主因是預期美國聯準會（Fed）將延後降息。

CMoney統計到4月12日，在台灣的掛牌ETF以元大台灣50（0050）規模最大。這是台灣第一檔ETF，在2023年5月底規模首度站上3,000億元，6月底成立滿20年，更衝上3,420億元的歷史新高，但之後獲利了結賣壓沉重，規模緩步下滑。

0050為高含「積」量的ETF，到3月底時台積電占51%多，受惠於台積電的強勁漲勢，今年以來0050（含息）大漲22.4%，優於大盤同期間15.6%的漲幅。不過，投資人在高檔持續調節，最近這檔ETF規模降到3,092億元，今年以來規模下滑0.8%，是前十大ETF中唯一縮水的ETF。

規模第二至第九大的ETF分屬兩大陣營。首先是台股高股息ETF，績效與規模成正比。群益台灣精選高息（00919）今年來上漲16.8%，規模激增103.8%，進逼2,000億元；復華台灣科技優息（00929）漲14.2%，規模增加40.9%。這兩檔高股息ETF績效在同型ETF中是名列前茅，但今年來表現仍不如市值型ETF搶眼。

00919及00929的科技股比重較高，今年來漲幅打敗或接近大盤。相形之下，元大高股息及國泰永續高股息的產業配置較分散，今年來分別漲9%、6%，都落後台股大盤，規模增幅接近報酬率，顯示新流入的資金並不多。

另一陣營是美債ETF，規模與績效成反比。元大美債20年今年來規模大增32.4%，但含息仍大跌5.4%；國泰20年美債規模激增85.4%，但下跌4.6%。至於元大AAA至A公司債及元大投資級公司債，今年以來分別下跌2.7%、1.2%，規模仍逆勢成長4.4%、10.7%。