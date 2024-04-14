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00918很會「填」但防禦不及00878？ 存股哥：00929空頭股價走勢也會較刺激

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

老鐵們一直敲碗的00918，先說槓桿哥自己沒有買，目前00918不在我的佈局清單內，很單純只是因為手上已經有一堆優質標的可以買了，再分散資金我覺得效益不大而已，以下就現有公開資訊做個整理跟大家分享嘍。

優利高填息，顧名思義就是要很會填，選股邏輯是以「優選股利及高填息率」的前150大公司中，再去選出過去四季營業利益率為正、預估股利率跟歷史填息率較高的30家作為成分股，並設定8%權重上限，不會有單一個股獨大的情形。

風險等級是RR5，屬於風險係數較高的ETF，這類ETF通常比較適合風險承受度較高、願意積極投資的人，多頭的時候很爽，空頭的時候跌幅可能就會比較大。

從它的成分股也能略知一二，金融保險類只有5.44%，電子股跟航運股佔大多數，你大概也能知道它在空頭時的防禦力也許不會那麼好。

做個對比，偏穩健、重防禦的00878風險係數是RR4，金融保險類佔到21.71%，00878的防禦力在2022年有目共睹，而同樣為RR5的00929金融保險更是只有0%，所以未來遇到空頭的時候股價走勢也許會比較刺激一點。

股價、股息不用說，目前來看當然是非常的優秀，歷史漲幅+8.48（56.12%）、股息過去四季剛好一個年度的殖利率是10.41%，第一季配得有點爛，不過幸好後面三季救了回來。

選ETF要去看它的選股邏輯、成分股是不是你的菜，季配、月配也各有不同，所以很多人拿好幾支ETF像是00918、00929、00878、00713等等等問我哪個比較好？我也很難說到底哪個比較好，因為適合我的又不一定適合你。

選股邏輯就像ETF的「個性」，每個人有不同的個性，我也不知道哪個適合你，應該要自己去發掘才是，我也蠻推薦去看公開說明書，至少基金介紹那一頁要看一下，這樣你對這支ETF才能有更深入的認識。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00929復華台灣科技優息ETF 季配息 月配息

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