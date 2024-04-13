聽新聞
test
0:00 / 0:00
00878他擁有近500張！ 小師傅若「重頭來一次」：70萬本金僅需5年就達成現在成就
如果以現在的時空背景，然後我回到20歲又是一個非常一般的收入，我會如何的規劃我的存股計劃呢？
首先，我會尋找一份工作，每周工作時間正常，薪水大概三或四萬多。下班後，我會利用空閒時間尋找增加收入的機會，不會輕易休假，只有在有重要事情的情況下才會休假。我會全力投入在增加收入的上。
當我存到70萬後，我會將其中的20萬作為備用金，而剩下的50萬我會全部用來買入00878。然後，我會進行質押，借出30萬再買入00878。
我會不斷循環這個過程：將股票質押、借錢、再次購買股票、再次質押，並持續進行這樣的循環。
同時，我會再申請循環信貸，可以隨借隨還的信貸，當一筆活水資金，可以隨時注入滅火，當做維持率要追繳的最後防線。當信貸申請成功後，我會將之前的20萬的備用金再買進00878。
這是我簡易版重新來過的存股計劃。再給我一次機會，我會在五年內達成我現在的成果。
維持率計算公式為：（匯入股票之收盤價×已匯入質押股數÷（已借款金額）（建議維持率在200-220）
世上產品很多
但萬變不離其宗
看是房子 股票 基金 土地的差別而已
不外乎就是借 再壓 在借的手法
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言