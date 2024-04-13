00878他擁有近500張！ 小師傅若「重頭來一次」：70萬本金僅需5年就達成現在成就

如果以現在的時空背景，然後我回到20歲又是一個非常一般的收入，我會如何的規劃我的存股計劃呢？

首先，我會尋找一份工作，每周工作時間正常，薪水大概三或四萬多。下班後，我會利用空閒時間尋找增加收入的機會，不會輕易休假，只有在有重要事情的情況下才會休假。我會全力投入在增加收入的上。

當我存到70萬後，我會將其中的20萬作為備用金，而剩下的50萬我會全部用來買入00878。然後，我會進行質押，借出30萬再買入00878。

我會不斷循環這個過程：將股票質押、借錢、再次購買股票、再次質押，並持續進行這樣的循環。

同時，我會再申請循環信貸，可以隨借隨還的信貸，當一筆活水資金，可以隨時注入滅火，當做維持率要追繳的最後防線。當信貸申請成功後，我會將之前的20萬的備用金再買進00878。

這是我簡易版重新來過的存股計劃。再給我一次機會，我會在五年內達成我現在的成果。

維持率計算公式為：（匯入股票之收盤價×已匯入質押股數÷（已借款金額）（建議維持率在200-220）

世上產品很多

但萬變不離其宗

看是房子 股票 基金 土地的差別而已

不外乎就是借 再壓 在借的手法

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