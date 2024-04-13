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00878搶手 躍ETF定期定額王
台股3月衝上2萬點，激勵投資信心大增，加上扣款天數增加，帶動ETF及個股定期定額普遍呈現月增。其中國泰永續高股息（00878）3月定期定額交易戶數達25.6萬戶，超越首檔高股息ETF元大高股息25.4萬戶，成為最新一任定期定額王，也是首次躍居第一大。
根據證交所公告3月券商承作定期定額業務交易戶數統計表現，累計ETF熱門前20名定期定額交易總戶數來到130.2萬戶、個股前20大是30.6萬戶。
以ETF標的來看，國泰永續高股息3月定期定額交易戶數增加2.7萬至25.6萬戶，首次榮登定期定額交易戶王；第二大是元大高股息的25.4萬戶，月增逾2萬戶。雖然元大高股息蟬聯三個月定期定額王止步，但兩檔差距僅約0.2萬戶。
至於第三及四為元大台灣50的23.2萬戶、富邦台50的13.7萬戶，排名不變。另外，群益台灣精選高息單月大增逾3萬戶，以9.8萬戶取代元大台灣高息低波8萬戶成為第五大。
國泰永續高股息不僅成為定期定額王，總投資人數122.5萬也是ETF最多一檔。
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