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手一滑借10萬買00919和00929！ 存股哥：現在覺得天花板幾年後變地板價

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖 圖／報系資料照片 提供
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有句話是這麼說的「資產全靠借，越借越有錢」。

昨天開了APP看到自己的維持率有231%，債限還不到總值的30%，於是手一滑又借了10萬元，這個資金來源實在太便利了而且成本低廉，手機按一按三分鐘到帳。

今天之前股票質押部位借187萬，信貸餘額18萬共205萬，評估後我的總值其實最多可以扛到250萬左右的借貸，不過以我的操作方式不會槓好槓滿，在資產與負債間做個完美的平衡才是我的風格。

至於債限30%的概念我聊過很多次，就是負債大概佔你總市值的三分之一左右我認為最剛好，又或者你直接把你手上的負債乘三倍最快，如果這個數字大於你目前的市值，那就是你槓太多了。

不過風險這件事當然因人而異，你有把握扛到50%甚至60%當然也沒問題，自己可以承擔風險就好，我比較穩健一點，穩扎穩打、慢慢開槓桿比較適合我。

我自己原本的負債205萬，加上今天借的10萬塊提升到215萬，負債乘3倍的話是645萬，也就是說總值不要低於645萬都是安全範圍。

今天買進1張00919、3張00929，總值提升到724萬，也就是說我還有能力扛下近80萬左右的市值跌幅，這大概是要遇到大回檔或小型股災才可能發生吧我想。

就算遇到了也不打緊，我用股息跟現金把信貸部位清償掉降低槓桿即可，又或者我手上還有大把股票可以繼續質押拉維持率，要拉到300%以上也是輕而易舉，無論如何我都擁有主控權。

持股部分00919目前40張成本24.24，00929目前25張成本20.13，追高買法了解一下，反正這些你以為的天花板，很高機率幾年之後變成了地板。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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