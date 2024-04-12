市場高檔動盪 短天期美債 ETF 俏

群益投信表示，股市產生較大波動時，債市往往相對較能成為資金停泊的避風港，強勢美元趨勢之下，短天期美國公債ETF能受惠於美元升值，若再加上季配息機制更是資本利得雙收，投資人可多留意。投資人可從個人報酬目標、風險承受度、債券殖利率三大要點考量，找出最適合自己的債券ETF組合，進行穩健理財規劃。

群益0-1年美債ETF(00859B)經理人李鈺涵表示，與股票相比，債券的波幅相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，股市面臨高檔震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港，目前市場與FED關注焦點還是來自對於通膨是否有效壓制，因此預期短線上利率與股市還是有波動的可能性，此外，短天期債券利率高，存續期間短，適合投資人作為短期資金停泊的投資工具，建議投資人可以將資金轉向投資短天期債券ETF，可同時享有息收與美元升值利多空間。