00939於台股創新高這時間點上市能買？ 達人：投資非短進短出者可以考慮

編按：原文發文時間為3月5日

00939統一高息動能ETF，在3月份募集且上市，最大賣點就是在月底領息，可以和其他在月中領息的ETF做搭檔，每兩週就可領一次息，這樣的設計真是高招，不僅有話題又能騷到投資人癢處，最特別的是利用夏普值來逐強汰弱，將主動式操作的策略納入。不過，目前股市已經創歷史新高，這時間點上市，會有風險嗎？

有在關心ETF的投資人應該有發現，最近00939的行銷做得很大，你在閱讀任何財經資訊或是新聞時，00939的廣告一直出現，讓人不注意也難，既然如此，我就先來幫大家開箱研究一下。

00939統一台灣高息動能ETF發行價為15元，追蹤的指數是特選台灣高息動能指數，風險等級是RR4，採取的是月配息，3/20掛牌上市，是目前全市場唯一「每月月底領息」的高股息ETF，也是它的對外的賣點之一。

每年5月會進行成分股審核，依照股利率進行選股，再依發布市值調整權重，每年1月和9月，再依夏普值調整權重，增加投資效率。

資料來源：統一投信

00939追蹤指數的成分股有高達92.51%配置在電子產業，前三大分別為半導體產業有33.87%；其次為電子零組件，有20.76%，第三則是電腦及週邊設備業，有20.06%。最大持股前三大則是聯發科、緯創和大聯大，都是高股息ETF常見成分的老面孔。

賣點1：根據夏普值動態加減碼

減持弱勢股、加碼強勢股。每年5年換好新的一批名單後，1月和9月會去評估哪些股價是強勢的，就會增加比例，哪些股價是弱勢的，就會拉低。

資料來源：統一投信

賣點2：自組雙週配

由於廣告打太兇，很多投資人會以為這檔ETF每兩個禮拜就領一次息，事實上它的規則是和其他ETF一起做搭配才是雙周配，因為目前台灣高股息ETF的領息時間大多落在月中，00939則將領息時間訂在月底，投資人可以自組「雙周配」，比如00939+00929或是加其他月配型的ETF，自己挑自己選。

資料來源：統一投信

賣點3：績效打敗0050和0056

從00939追蹤指數的績效表現來看，2007年-2023年間，歷史總報酬漲幅高達708%，表現優於台灣加權指數、台灣50指數和台灣高股息指數，簡而言之，就是打敗大盤、0050和0056。

資料來源：統一投信

00939上市時間點剛好股市創新高，會像00900一樣在高點出生，買了之後反而被套牢嗎？

把過去台股近10年的加權指數走勢拉出來看，2020年因為疫情股市全面下殺，後來很快V型反漲，之後直接大多頭，不料2022年美國暴力升息，又碰上俄烏戰爭，空頭來臨。直到隔年10月，中途殺出來的AI強勢飆漲，帶動整體股市反漲，從2020年開始，市場上的ETF就像生小孩一樣，不斷地冒出來，變成了熱門商品。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理

00900剛好在2021年大多頭的尾聲上市，初期還有1個多月的蜜月期，也享受到股價的小漲幅，沒想到過了一個農曆春節，股市就像自由落體。

00904才是最大的苦主，在這樣的時空背景下誕生，之後在4月更冒出了00905，7月出產了00907。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理

仔細來對比它們股價的分布歷程，00900在剛開始上市時有15塊多，因股市多頭尾聲過1個多月才進入真正空頭。而其他3檔上市時，雖然隨著大盤下跌，也跌破發行價，但放到現在，老早就已經解套，只有00900未回到發行價，把息加進去才算是真正解套。

若把上市時間點相近的00900和00904相比，即使股市高點上市，但呈現出來的結果卻兩樣情，代表跟ETF的選股邏輯有關。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理

台股目前已經衝破1萬9千點，接下來會大漲還是下跌，沒人知道，也難以預測，若還沒配置高股息ETF的人，投資策略不短進短出的話，又認同00939的選股邏輯，確實可以考慮，至少比入手00900強許多。

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