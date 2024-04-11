00919用房貸2％輕鬆套股利10％？ 小車試算：一年獲利約1.2萬若跌幅加大恐虧損

粉絲提問11：借房貸套利高股息ETF，可行嗎？

前一陣子全民瘋高股息ETF募集，平常一些對投資不感興趣的朋友，態度也隨著大眾風潮開始變得積極。有粉絲朋友問小車對抵押房子借房貸2%投資高股息ETF賺股利10%的看法？

小車曾在第一本書《給存股新手的財富翻滾筆記》提到「閒錢投資」很重要，在我的觀念裡，有三種錢不能投入股市：

一、生活預備金

存好半年到一年的生活費，存在定存裡，以備不時之需。假設遇到失業、生病，急需用錢時，能靠這一筆錢救援，就不需要賤賣股票換現金。

二、自住房的頭期款

若規畫買自住房，且已在看房的情況下，頭期款千萬不要投入。雖說不一定短時間就找得到心儀的房子，但是買房子是很講究緣份的，也許頭期款閒置時ㄧ直找不到，一旦在歐印股市套牢的同時，又找到合適的房子，豈不是將自己陷入困境？

三、銀行貸款

房貸2%，股利10%，看似有利可圖，但前提是股價不能大跌。一旦大跌套好套滿，成了典型的賺了股利，賠了價差。股價低檔時心情已經夠差了，若投資的錢還是借來的，就要面臨邊套牢邊還利息，等待不知道何時才能解套的股價。

以00919為例

00919第二季配出令人驚豔的0.66元，即便以前一陣子的最高價27.01元來計算，年化配息率仍高達9.77%。

假設我們抵押房子借房貸100萬，買進約37張00919，利率以地板價2.06%計，帳面上似乎能賺到7.71%（9.77%—2.06%）的差額，但實際上有沒有想像中美好呢？以下來試算看看：

買進成本27.01*37000=999370元

第二季領息0.66*37000=24420元

健保補充費24420*2.11%=516元（假設每季最慘所得皆為54C）

第二季實際領息24420—516=23904

粗估全年領息23904*4=95616元

房貸全年利息1000000*2.06%=20600元

實際全年領息收入95616—20600=75016元

今（10號）日00919收盤價為25.3元，目前37張00919市值為25.3*37000=936100元

未實現損失為999370—936100 =63270元 領息收入扣除未實現損失 75016—63270=11746元

所以借了100萬房貸，很有可能全年只賺得約1.2萬元，且還是目前跌幅不算太大的情況。倘若再持續下跌，未實現損失擴大至超過全年股利，屆時不僅要住著賺股利賠價差的套房，每年還要繳納20600元的貸款利息，等待不知何時才能回升的價格。

因此，若遇到標的大跌套牢，閒錢投資有的是時間跟它耗，不需要額外支付任何費用，但借貸投資卻是每年燒利息跟它耗。

所謂「關心則亂」，一個人過度關心某個人或者某件事，聽到任何相關的風吹草動就容易亂了陣腳，判斷失誤。投資動用到這三種錢，都有遲早要「歸還」的壓力，易使人過度「關心」。尤其是急需用錢時恰巧遇到股市低檔，市值蒸發三分之一，甚至二分之一，處於這種有大幅未實現損失的壓力下，最容易誤判形勢，砍在阿呆谷。

友情提醒：股市有漲就有跌，借貸投資有賺錢的機會，也會有套牢賠錢的風險，不可不慎。

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