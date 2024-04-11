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想致富！他拿一千萬家產買00940 網勸退籲買0050、006208

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想靠00940致富。台股示意圖。圖／本報系資料照
網友想靠00940致富。台股示意圖。圖／本報系資料照

高股息ETF又被稱為懶人投資法，可以省去看盤的心力，相當受到投資人歡迎。一名社會新鮮人得到一千萬的家產作為存款，他希望「靠00940致富」，打算趁著剛上市、股價較低，投資一到兩年，未來想買三千萬的房子。然而他的想法卻被一票網友嘲笑，有人直言「靠著股票或是ETF致富並不是健康的想法」，建議他投資006208、0050更適合新手。

一名網友PTT發文表示，他從來沒有買過股票，想投資ETF，近期看準00940剛上市股價偏低，希望能靠00940賺價差致富，還能領配息，他想投資一千萬的家產，短期投資目標一到兩年，長期目標投資五到十年，希望未來能買三千萬的房子。

該網友說，看網上很多人說「無腦投ETF領股息賺價差」很吸引他，考慮許久終於決定進場，他也說，雖然家裡有留錢讓他成家，但他工作兩年，月薪只有27K，因此才想靠投資賺錢。

其他人則留言「如果是新手，先把打算投入的規模砍小一點，比如100萬或10萬，因為據我所看到的新手，多半虧1-2%就想跑，先熟悉市場的波動，才不會被洗出場」、「你要無腦的話，乾脆定期定額006208、0056，上面那兩種穩健標的比較實在，建議可以各半， 因為有時是市值型贏，有時高股息贏，然後不要一次投入」。

還有人留言「說真的，想靠 XX ETF(正二除外)都沒辦法致富，除非本金夠大。ETF只是個投資理財工具，真正開源，還是找好工作比較實際」、「啥都不懂你買006208放七年就好，賺一個市場報酬年化平均13%，平均能翻倍（上一個七年翻了1.5倍），雖然不會是最賺，但市值型就是捕捉整個台灣的經濟成長，台灣好你就好」。

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