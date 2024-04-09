00919三種買進方式曝光！ 專家：若「這指標」再精進選入的成分股會更優質

在臺灣的投資市場裡面，「高股息」已經成為顯學，從最早期的0056，接著帶起風潮的00878，一直到最近的00919和00929更是掀起一陣狂潮！這些高股息ETF在設計的過程當中，我們可以發現它們的選股邏輯一直在進步，尤其以群益台灣精選高息00919成長的速度來看，簡直像音速小子一樣快啊！於是我的目光逐漸被吸引過來...

許多網友都知道，我要瞭解一檔ETF，會從「選股邏輯」看起，然後是「成份股」、「產業比重」，接著還要注意「費用」、「配息」、「績效」等基本資訊。以下我就用這些步驟帶領大家掀開00919的面紗。

一、選股邏輯與成份股

讓我們先來看看這檔ETF的選股邏輯是如何進行！根據00919的公開說明書第34頁就提及指數編制規則，濃縮之後如下：

1.母群體：台股前300大市值公司 2.流動性：日平均成交金額指標高於8千萬元 3.獲利性：近四季稅後ROE > 0 4.五月換股依「股利率」，股利率為近四季現金股利÷審核資料截止日的股價 5.十二月換股依「預估股利率」，預估股利率為股利率*（1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率）

由上面的指數編制規則敘述，我們可以知道，該ETF的選股池裡面裝的是市值前300大的公司，除了有前50大的代表性公司之外，也包括中型100的公司，為了有更彈性的選擇，再往下納入150檔中小型公司。

不過在獲利性方面，可能為了要保持選擇的彈性，只納入ROE>0這樣寬鬆的指標，如果這方面再提昇一些，或許入選的公司會更有令人信服的優質底氣。

接下來的換股時機和條件就有趣了，五月的換股時機恰巧搭上台股的配息列車，條件選擇是以近四季現金股利算出來的高股利率公司，這條件剛好就是納入所謂的高股息因子。

而十二月換股之際，正值除權息結束後不久，看著納入累積前三季同期每股稅後盈餘成長率，要吃的就是股價「成長性」與「填權息」這一塊。

在這樣的條件篩選之下，其4/1日的前十大成份股如下：

長榮（11.72％）、瑞昱（9.71％）、聯電（8.47％）、聯詠（7.21％）、聯發科（5.71％）、鈊象（5.04％）、力成（4.91％）、中美晶（4.78％）、健鼎（3.87％）、漢唐（3.52％）。

ETF將每檔股票的上限設計為10％，有多出來的部份是因為股價上漲，之後會在5月和12月進行權重的調整，以達到風險控管的目的。

二、ETF的基本資訊

在ETF的基本資料當中，我們關心幾個指標，分別是「費用」與「配息」。

從官網的資料揭露顯示，00919的經理費用為0.3％，保管費為0.035％。

打著「高股息」旗幟的ETF，一定要關心它的配息規則啦！00919是屬於季配息型態，配息的月份是3、6、9、12，從2022年10月成立以來，至今配息四次，這四次分別配出0.54元、0.54元、0.55元及最近一次的0.66元，重點是這四次的配息都有填息，這方面是我覺得很棒的一個優勢。

三、操作與想法

ETF已經成為台股市場上一股新興勢力，交易熱絡就是最好的證明，雖然ETF相較於個股來說已經少掉許多風險，但是如果你問我會怎麼進行交易，我會有些想法跟各位分享！

每個產品有自己的特性，除了網路、媒體的「聽說」之外，也鼓勵大家去下載00919的公開說明書來研究一下，尤其是選股邏輯這個部份，才知道這個產品是不是你想要的標的，理財沒有絕對，找到適合自己的產品標的，用適合自己的方式去操作，我想那就是最棒的理財方式啦！

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