00944月配息ETF「強勢股又相對低波動」能買？ 專家分析四點：免擔心抬轎疑慮

目前巿面上有五檔月配機制高股息ETF：00929、00934、00936、00939、00940，現在又有一檔00944將在4/22-4/24募集。

這檔新一代的月配機制高股息ETF可以進場嗎？如果想投資要留意什麼風險呢？00944的四大疑問，請存股達人股魚解答。

以下為影音內容：

野村趨勢動能高息（00944）能買嗎？先搞懂4點

1.厲害在哪裡

00944的最大特色三個字「強勢股」；特性就是漲的時候比別人快，跌的時候比人家慢，且容易出現高點盤旋現象！

以雙鴻（3324）為例，做散熱的，今年最夯的題材是AI，AI在散熱的要求上大幅度的提升，雙鴻這檔就是非常典型的強勢股，大盤漲跟漲，中間震盪的時候也跟著震盪，重點是股價沒有跌很多，但是遇到下波的題材出現，股價又再度噴上去；這個就是標準的強勢股。

有題材AI伺服器的支持，有獲利的支持，還有法人調升評等的支持，強勢股的後面一定都有基本面的支持在。

國外研究怎麼樣的因子去結合，可以得到最好的投資效果，有一種組合是價值因子跟動能因子，兩個結合在一起的時候，他的整體報酬率會來到最好的一個效果。

價值投資：譬如是低本益比，或是高殖利率的公司。 動能因子：大部分是，指的就是股價跑特別快或漲特多的。

在選股策略上把價格跟動能結合在一起的時候（價值藍色線／動能是紅色線），兩者結合是綠色線，不論是在美國市場的股票或全球市場，兩者因子結合在一起，可以交出比單獨做價值或是單獨做動能情況下，交出更好的一個效果。

兩者結合在實際市場回測，結果會發現可以交出比全球指數結果還要更好的一個效果。

2.追強勢股感覺波動大 適合存股嗎？

上圖為例，高低波動的股票有可能漲跌幅方向是一致的，但是持有的過程要承受的心理壓力不一樣，這檔的產品特色在選股的過程中，幫忙把強勢而且波動比較低的股票選出來，這樣投資人在持有的過程中自然就會比較安心一點。

00944遇到年度大跌也相對抗跌，下跌有支撐，走向主升段的時候，價格跟動能兩者結合，可以創造出更好的一個效果。

3.10大成分股很多高股息都大同小異 根本就是用話術騙人？

其實選股過程剛好這些公司就是績效、殖利率不錯，那當然會被很多種類似策略的產品給選到。

看到成分股重疊的機率，要看成分股比例是多少，然後權重是多少，即便選了相同的個股進到成分裡面，但是權重落差很大的時候，表現出來的效果也是完全不一樣的。

00944的選股策略是用最近12季的現金股利（三年的平均殖利率）總和，已知確定要發這麼多股利的情況下，除以當下的股價乘以3；如果公司不賺錢，在這樣的選股邏輯之下是不賺錢的，透過這樣的公式設計，可以直接把體質不好的公司直接做排除的動作。

與其他產品的前十大成分股比較，僅出現少量重疊（控制在50％以下）。且每檔（2-3％）比重又控制比較低，減少其他檔ETF換股時大幅抬轎疑慮。

4.台股線在高點 買了不就住套房？

早期說台股上看兩萬，被一堆人笑，說不可能出現兩萬點。

加權指數不要預設高點，從過去到現在隨著經濟越來越好，指數也越來越高，加權報酬指數甚至來到42,540點位置。

現在看兩萬點，過了幾年說不定開始問現在三萬點了，還可不可以投資？

台股的加權指數剛成立的時候僅有100點，現在是兩萬點，只要通膨還在指數一定會持續往上走。

假設在高檔投資00944，最快多久可以擺脫被套牢的效果，在最差的情況之下222天。所以閒錢投資很重要，投資不要想說今天投進去，明天就一定能夠賺大錢，心態上弱勢短進短出，非常焦躁的話，事實上是看不到長線投資的價值。

長線的投資人最喜歡看到股市下跌，因為股市下跌的過程當中，才能夠用相同的錢買到更多的單位，只要相信未來可以創造比現在更高的價值，那就是持續把資金投入就好了。

過往的回測資料告訴我們，就算被套牢隔了一段時間，價值會持續累積，不僅不會被套牢，時間拉得夠久，一樣是可以獲得一定程度的獲利。

選進強勢股剛好是高點直接下跌了怎麼辦？

00944選進來的成分股，在大盤開始上漲的時候，有高達82％會跟著續漲，也就是機制選出來的強勢股，有效性非常高。

根據機制來看，在過去整體的年化報酬表現的話，可以來到7％。

每月投資1萬00944，長期績效會如何？

從2015算至2024年，定期定額一年最差的情況下還是有可能會賠錢，但拉至三年之後，看最差表現投資三年也有近6％，如果今天把時間拉長到5年，最差的情況高達37.76％。

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