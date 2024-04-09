若賣掉00929去申購00939、00940結果是？ 存股達人：帳面少賺6至10％

驚！若你為了參加00939、00940的IPO，賣掉手上的00929，中間竟放棄了約10%漲幅...

邁入春暖花開的4月，ETF配息戰煙硝味濃厚，00929以拉高配息到0.2元來迎接00939和00940兩大巨嬰，我們就來面對現實，若投資人分別在IPO第一天收盤時賣掉00929，以15元參與939與10元參與940的IPO，截至4/2收盤，投資人可放棄了不少中間929的賺頭，帳面約少賺6.4-10.7%。

又到每月檢討高息ETF績效的時間，00929成立起算到2024年3月底，與0056、00713、00878、00919、0050比較，誰是績效第一名？

台股2024年3月在台積電帶領下，從2月28日18966.77點，一個月內上漲到20294.45點。本月0050因為靠台積電大漲，排名總算不再殿後。

本文就來整理一下目前市場上最熱六檔高息ETF截至113年3月29日的整績效表現，對照高息ETF與0050績效，一切讓數字說話，就知道00929實際的表現。（註：因為00929是從6月9日發行，所以只能比較6月9日後的績效，未來每個月我都會來整理相關績效）。

壹、112年6月9日至12月29日績效表現

第一名：00929 112年6月9日收在15.39元，12月29日收在19.15元，績效是+24.4%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+27.6%）。 第二名：元大高股息（0056）： 112年6月9日收在31.78元，12月29日收在37.4元，績效是+17.68%。 第三名:國泰永續高股息（00878）： 112年6月9日收在18.97元，12月29日收在21.8元，績效是+14.91%。 第四名:群益台灣精選高息（00919）： 112年6月9日收在19.81元，12月29日收在22.26元，績效是+12.36%。 第五名：元大台灣高息低波（00713） 112年6月9日收在45.06元，12月29日收在50.4元，績效是+11.8%。 對比6月9日至12月29日底同期間0050績效： 112年6月9日收在127.8元，12月29日收在135.45，績效是+5.98%

貳、112年6月9日至113年3月29日績效表現

第一名：00929 112年6月9日收在15.39元，113年月3月29日收在20.9元，績效是+35.8%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+39.33%）。 第二名：群益台灣精選高息（00919）: 112年6月9日收在19.81元，113年3月29日收在25.26元，績效是+27.5%。 第三名：元大高股息（0056）： 112年6月9日收在31.78元，113年3月29日收在39.86元，績效是+25.4%。 第四名：元大台灣50（0050）： 112年6月9日收在127.8元，113年3月29日收在157.9，績效是+24.5% 第五名：元大台灣高息低波（00713）： 112年6月9日收在19.81元，113年3月29日收在54.55元，績效是+21%。 第六名：國泰永續高股息（00878）： 112年6月9日收在18.97元，113年3月29日收在22.7元，績效是+19.6%。

肆、綜合觀察

113年3月0050上漲最多，名次從去年底最後一名進升到第四名。

00878名次節節敗退，已經變成最後一名。

00929從112年6月9日成立到113年3月底不含息績效都一直維持第一名，其他高息ETF名次都會更迭，這是非常不可思議的事情，希望能繼續維持下去。

3月中後有00939、00940加入，滿期待4月大家的表現，00929還能獨領風騷，還是要將霸主位子換人坐坐看，大家拭目以待吧！

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