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他買00878、00940悲喊「被套在谷底」 一票人傻眼勸去定存

聯合新聞網／ 綜合報導
網友哀嚎買ETF被套牢。台股示意圖／聯合報系資料照
網友哀嚎買ETF被套牢。台股示意圖／聯合報系資料照

許多人喜歡買進ETF存股長期投資，若是短期投資恐怕不適合買ETF。有網友抱怨，他買進00878、00940，現在股價卻都在谷底，讓他悲喊「被套牢」。其他人狠酸「有錢就繼續買壓低均價，沒錢就刪掉APP」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他買進00878、00940，如今股價「都在谷底」，讓他難過直呼「 ETF套牢找同伴」。

其他人則留言酸他「先了解你為什麼買etf，要短期還長期，搞不懂就賣一賣，賠點小錢不痛不癢」、「三年後還套再上來發文，而且不是虧個10%在套什麼 」、「看到好多這種文，etf哪有什麼套不套住，你去爬文一下應該有很多人跟你取暖」、「沒下市都好說」、「先搞清楚你買的ETF是什麼好嗎？」、「現在景氣燈號才剛由藍轉紅，會跌是因為很多人獲利了結造成的下跌，如果你覺得真的被套了，勸你趕快賣掉止損，放銀行裡賺定存」。

另有人建議「有錢就繼續買壓低均價，沒錢就刪掉APP，一年後打開，我現在878太貴，但940甜甜價」、「繼續買壓低成本」、「ETF就是要存股，每個月定期定額沒在看市價」、「建議股票全都賣掉，然後app直接刪掉，錢全部乖乖放定存就好」、「全部賣出放銀行，保證不賠」。

00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 Dcard ETF 季配息 月配息

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