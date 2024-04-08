0056配息0.73元…短期能繼續發0.7應該非難事！ 專家：保守估計殖利率有7％

台股界元高息老級ETF0056非常有跟上時代的變化，不久前開始將配息改為季配，也就是一年配息四次，時間落在1、4、7、10月份。

這次0056即將在4/18配息0.73元，相較上次的0.7元多了0.03元，對股民們來說是個好消息。根據元大投信的官網顯示，4/3的0056淨值組成為基本面額25元，收益平準金4.83元，資本平準金9.93元，淨值加總為39.76元，從這個資料來看，每次要配息0.7元，短期內應該也不是難事啦！

如果「保守」估計每次配發0.7元，一年則有2.8元，如果用4/3的收盤價39.75元來計算，殖利率有7％，當然這些都是基本且保守的估算，未來的事情很難講，會更好或更壞都不一定，我們只是讓自己心裡有個底而已。

目前手上的高股息就以0056與00878為大宗，一個以預估未來股息作為賣點，一個是以過去及現在的股息統計作為賣點，在時間軸上的過去、現在與未來作為一個組合，在存到一個程度之後，我就會以高股息為基底，再找另外一個題材來作為目標。不知道大家對於高股息是怎麼操作的呢？

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