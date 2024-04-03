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0056身為台股第一檔高股息「老大哥」就是穩！ 專家：配置ETF首選老牌

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

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0056公告Q2配發0.73元股息，單季殖利率約1.83%，年化殖利率超過7%！

0056公告Q2配發0.73元股息，比上一季再多了0.03元，用今（2日）天收盤價39.88元算，單季殖利率是1.83%左右，年化殖利率超過7%，高股息的老牌ETF表現依然穩健。

0056是台股第一檔高股息ETF，已經在市場奮戰16年以上了，規模創下2700多億的歷史新高，新生代的高股息ETF都還得叫0056一聲老大哥。

現在高股息ETF上市的速度非常快，幾乎每一、兩週就可以看到一檔新的商品上市，一方面這是好事，代表越來越多人重視資金配置，接受這項商品，願意把錢放在ETF裡面讓資產慢慢增長，但另一方面，如果搞錯買高股息ETF的目標，只是想要賺短線價差就本末倒置了。

除此之外，選擇太多對於新的投資人來說，也會不知道選哪一檔，而他們接觸到高股息ETF通常是行銷廣告或是朋友推薦，很容易直接跳過這些老字號的ETF，我覺得有一個大通則，大家可以記一下，新的商品剛上市，很難判斷出好或不好，但經歷過10年以上市場洗禮的商品，至少在穩健度上一定及格，畢竟它直接用實戰的方式告訴我們，自己在這個市場上存活這麼久的時間了，而我們選擇投入長期ETF，需求不就是穩健這件事嗎？

這也是為什麼在ETF的配置上，我的首選一定是老牌ETF。

但～並不是說新的ETF一定不好，不要太緊張，只是要提醒加入股市不久的大大們，在挑選這些新的ETF時需要更多的獨立思考，因為商品的華麗數據背後，可能是用回測方式刻意呈現出來，但太完美的結果是利用過去數據達到最佳化的，在未來是否一定好就要再思考一下了。

不小心又多嘮叨了幾句...再重新回到0056，其實在看配息的時候，也記得去看一下現在的淨值組成，以今天4/2收盤後，元大投信官網的資料來看，0056的39.92元淨值中：

基本面額25元

收益平準金4.83元

資本平準金10.09元

其中第2項收益平準金的意思就是包含股息在內，可分配的收益還有4.83元，所以如果用這次0.73元的基準來看，還有5次以上的實力維持同樣水準，當然這只是以這次配息和目前結果來看，畢竟未來還會變動，會發多少股利也不是我決定的！

有人會問，看來看去還是不知道怎麼選高股息ETF，那我還是會建議就從最資深的0056開始研究，再接著去看我觀察名單內的其它3檔吧！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息 收益平準金 殖利率

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