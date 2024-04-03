0050的加強版本…億元資金投資ESG！ 00850長期走勢多出5%以上額外報酬

許多投資人都會希望向「富」看齊，根據中信銀行最新統計，2023年統計下來過億身價約為10.3萬人，十億以上約為7000人，讓人不禁羨慕到底是怎麼做到的，然而有趣的是，這些超富世代在多元的資產配置下，竟都傾向配置股票，尤其新富世代更在意ESG指標，這對於小資族與上班族起到一定的啟示，若能掌握長期投資的秘訣，雖然要成為富世代仍有距離，但讓生活舒適相信會更加容易。

台灣整體高資產個人財富總額達32兆元

根據數據統計，台灣整體高資產個人財富總額在2023年達到32兆元，其中又屬高資產企業主 Business Owner，與高資產非企業主如高階經理人、專業投資人士、專業職業人士（醫師，機師）等有關，顯然若今天不是自己做老闆，要能達到相關的資產高度，除了靠投資之外別無他法。

而最讓人吃驚的大概是這群過億身家的個體，正在以每年 8％ 的速度不斷成長，幾乎可以說是一年至少增加 8000 人以上，對應現在的股市與台灣經濟，真的可以說台灣有錢人的成長力度真的非常的高。

股票配置勝過房地產

然而有趣的是，億元以上高資產客群跟 10 億元以上的超高資產客群需求是類似的，尤其在台灣人視角裡，有錢人無非是靠房地產來增加財富累積的法門，但從統計中來看可以發現，其實股票的配置是所有富人中僅次於存款的第二大資產配置，甚至超過了房地產的比例，原來台灣富人很多部分都會倚靠股票市場來增進自己的財富，而這也指引了小資族增加財富的一條道路。

新富世代專挑 ESG 投資

重點是這些富人都在關注甚麼股票、什麼產業，而從這些新富世代的調查報告中可以發現，如今富人除了在意全球地緣風險與總體經濟變化外，對於投資企業來說，ESG永續指標竟有高達48%的比率，將近一半的人認為這是未來投資的趨勢，顯示出對於永續經營的企圖心越來越強。

00850為0050ESG加強版

那在看完這份報告後，我們似乎可以確定幾件事：

1.富人的資產配置多元，且配置「股票」居多 2.相當在意地緣風險與總體經濟變化 3.ESG 指標越來越受到歡迎

從以上三個角度來說，投資人可以看出「分散風險」與「永續經營」是有錢人面對變動市場的不二法門，這對應到股市就是在告訴我們，若想投入大量資產必須要能做到上述幾項機制才能真正得靠時間複利來獲取翻轉的機會，這就揭示出擁有 ESG 的市值型ETF的重要性，也只有 ETF 既能做到分散個股風險，又能讓投資人不用花太多時間關注個股變化，還能享受整體市場上升後資產的增長。

沒錯，相信投資人腦中浮現的第一個想法肯定是 0050或是 006208，但前述兩者並沒有納入ESG概念，若想同時擁有市值型與 ESG 其實可以選擇同樣是元大發行的元大臺灣ESG永續(00850)。根據上圖與下表來看，00850長期走勢甚至勝過於0050，具有將近5%以上的額外報酬。

這點其實相當有趣，根據下表我們可以看到，因為00850與0050的前十大成分股是一模一樣的，而前者更沒有將 ESG 的永續經營觀念放入到選股邏輯中，這倒是很好的讓我們了解到ESG 替 ETF帶來的好處，也可以理解成 00850 是建立在0050的基礎上，做更多ESG概念的布局，同時擁有0050市值型的特性，並囊括未來 ESG 永續概念的優勢。

最後，想跟投資人說，近年來，將ETF視為長期持有資產，而非短期套利工具的觀念越來越深，這正反映了指數化投資的根本理念。而從今天這份富人報告中我們可以看到，ESG ETF以其永續投資的理念，為長期存股策略的投資者提供理想選擇，在這資本市場的逐利世界中，除了保有理想之外，讓自己的資產能夠隨著時間不斷累積，將是替自己、下一代、未來做的最好準備。

原文出處：00850 小資首選，加強版 0050 有效放大資產

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