00940當初申購17張失敗大罵國泰！破發後他秒變臉讚：大樹守衛

00940引發搶購熱潮，然而掛牌第一天就破發。PTT網友本打算在掛牌前花費17萬元申購00940，然而卻因不明原因下單失敗，讓他氣到直飆髒話。直到掛牌後看著00940股價下跌，他才反過來大讚APP下單失敗是「守護我的錢包」。

一名網友在PTT發文表示，他在3/18利用國泰證券智能助理阿發下單00940，金額17萬，卻因輸入錯誤下單失敗，讓他當時氣得狂罵髒話。

該網友在4/1再度發文，當日00940掛牌上市，股價破發，且一路下跌，他直呼「阿發讓我能躲災，樹精靈才是至高無上大樹守衛，守護我的錢包，也守護了我的晚餐，阿發的媽就是我這輩子的親媽，這輩子只用國泰樹精靈」。

其他人則留言「大樹沒有輸，他守護了大家的荷包」、「大樹守護您的荷包」、「現代版本的塞翁失馬」、「大樹守衛是好人」、「國泰開戶開起來」、「還有誰敢說大樹守衛都市傳說是假的」、「有記得回來感恩有推」、「就算00940未來漲到20，現在買也比當時申購還便宜啊」。

還有人留言「明天再買說不定還更便宜，殖利率又更高」、「大樹金這麼罩可以起漲了吧」、「其實你那篇，不管你申購幾次，你只要匯款金額對其中一項，它會自動幫你申購成功，其他幾張不用管，所以國泰阿發那時候其實蠻方便的」、「以後大樹就是散戶的大哥」。

事實上，同為國泰集團旗下的國泰投信發行的，國泰永續高股息（00878）擁有123萬收益人數，是全台最多人投資的高股息ETF；受到投資人喜愛主因為配息穩健，空頭時候相對於大盤更抗跌。