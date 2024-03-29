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高股息ETF掀熱潮 證券商公會：投資前應了解商品屬性

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

針對近期高股息ETF引發投資風潮，證券商公會29日提醒，投資前應了解商品屬性，建立正確理財觀念，ETF配息金額並非每次都相同，且價格亦有波動風險，投資有賺有賠，投資人不宜透過貸款方式進行投資。

網路上近期出現介紹新發行的高息ETF訊息，標榜預算有限的小資族也能低價買進、每月領息，成為定存族的新歡，更有新聞報導投資人解定存、拿房子或股票貸款購買ETF。

證券商公會提醒投資大眾，所有投資都有風險，並非穩賺不賠，解定存、拿房子或股票擔保貸款購買高息ETF，期待穩定配息，卻忽略訴求高息ETF的配息是依據基金實際收益情況，決定是否分配收益以及決定當次分配金額，每次分配金額並非一定相同。

尤其部分投資人透過貸款方式購買ETF，一旦配息不如預期，有可能被貸款利息追著跑，且投資人同時需留意質押的擔保品維持率是否足夠，以避免擔保品被處分賣出。

另外，ETF價格會受到市場行情變動影響，ETF投資標的如為指數成分股，一旦主要成分股下跌，ETF價格也會跟著下跌而影響報酬，建議投資人投資高息ETF，除要了解配息並非年年相同外，亦需注意市場價格波動風險。

證券商公會表示，投資人投資任何理財商品(包括基金)應先充分了解商品特性與風險，養成正確理財觀念，並評估自身風險承受能力，妥善規畫個人投資理財決策。

投資人投資基金前如想瞭解基金商品概念、種類、應注意事項及各種風險，可上網至金融智慧網，查詢金融商品之基金介紹。

ETF 配息

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