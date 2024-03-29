00937B規模突破千億！ 創下債券ETF最快紀錄…交易日花不到100天！

通膨降溫趨勢不變，聯準會年內可望降息三碼，債市多頭格局可望延續，也使得投信發行之債券ETF投資熱度不退，截至28日止，整體債券ETF規模已突破2.3兆元，今年來增加近3257億元，規模超過千億元的債券ETF也增加至7檔，最新上榜的為投等債ETF人氣王00937B群益ESG投等債20++，最新規模為1017.95億元，寫下台灣單檔債券ETF規模最快突破千億元的紀錄，上市至今花不到100個交易日。

財富管理專家表示，聯準會自去年下半年起暫停升息，今年更可望啟動降息循環，在債市迎來順風環境之下，也吸引投資人透過債券ETF來卡位後市行情，其中又以未來受惠降息程度高的長天期債券ETF最受歡迎。

00937B群益ESG投等債20+ETF於去年12月上市，是台灣第一檔月配息且有收益平準金制度的ESG債券ETF，投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是一次滿足投資人對於資產品質、穩健收益，以及升息循環結束後，利率將迎轉折下的資本利得契機等等要求。

財富管理專家進一步指出，00937B不僅在募集階段創下台灣債券ETF最募集紀錄，上市後受益人數更是周周增，以集保結算所的最新統計數據來看，00937B受益人數近22.4萬人，高居投資等級債ETF受益人數之冠。值得留意的是，00937B自今年2月開始配息以來，連續兩次月配息金額都是0.084元，可見其配息政策訴求穩定，符合投資者想以此建立長期穩定現金流之投資目的，也是其市場人氣居高不墜的因素之一。