00878與00922有何差別？她分析：市值型和高股息ETF的「優缺點」
市面上的ETF發行越來越多，眼花撩亂的好難選擇；分享一下莎莉的觀點給大家，正在搜尋資訊的你也別錯過喲！
市值型ETF
又稱作指數型，主要追蹤大盤指數。追蹤了市值高的公司，代表性較強，隨著市場增長增值，廣泛分散風險的投資選擇。但市場整體無向上，市值型的就無法有好的表現
常見標的如0050、006208
高股息型ETF
以高殖利率高現金股的公司為主，為投資人提供相對較穩定現金流，波動性較小，助於降低投資組合風險。不過因配息率相對市值型ETF高，成長潛力可能不如高股息型
常見標的如0056、00878
標的總是會益處伴隨憂處，練習瞭解標的並知道自己的投資邏輯，是位成熟的投資者必須知曉的事情。
莎莉的投資理念不急著大筆投資，但慢慢少量觀察持續投入，也會有不一樣的投資風景喲！
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