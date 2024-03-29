快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

00878與00922有何差別？她分析：市值型和高股息ETF的「優缺點」

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

市面上的ETF發行越來越多，眼花撩亂的好難選擇；分享一下莎莉的觀點給大家，正在搜尋資訊的你也別錯過喲！

市值型ETF

又稱作指數型，主要追蹤大盤指數。追蹤了市值高的公司，代表性較強，隨著市場增長增值，廣泛分散風險的投資選擇。但市場整體無向上，市值型的就無法有好的表現

常見標的如0050、006208

高股息型ETF

以高殖利率高現金股的公司為主，為投資人提供相對較穩定現金流，波動性較小，助於降低投資組合風險。不過因配息率相對市值型ETF高，成長潛力可能不如高股息型

常見標的如0056、00878

標的總是會益處伴隨憂處，練習瞭解標的並知道自己的投資邏輯，是位成熟的投資者必須知曉的事情。

莎莉的投資理念不急著大筆投資，但慢慢少量觀察持續投入，也會有不一樣的投資風景喲！

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00929復華台灣科技優息ETF 市值型

延伸閱讀

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

00940早就開買所以沒得賺？網看不下去曝數據：別再陰謀論

00878買了7萬⋯他想全賣改投006208！網勸「都留下」原因曝

00919股價崩了？ 存股哥評「庸人自擾」：歷史漲幅達70％根本還在高山上

相關新聞

00937B規模突破千億！ 創下債券ETF最快紀錄…交易日花不到100天！

00937B最新規模為1017.95億元，寫下台灣單檔債券ETF規模最快突破千億元的紀錄，上市至今花不到100個交易日。

00878與00922有何差別？她分析：市值型和高股息ETF的「優缺點」

市面上的ETF發行越來越多，眼花撩亂的好難選擇；分享一下莎莉的觀點給大家，正在搜尋資訊的你也別錯過喲！

00919股價崩了？ 存股哥評「庸人自擾」：歷史漲幅達70％根本還在高山上

00919沒有怎麼了，它非常好、沒有怎樣、現在還在高山上，漲漲跌跌本來就非常的正常...

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

今天晚上等元大網站，除了這幾天大家看到的淨值外，就可以從「申購買回清單」看到00940完整的50檔成分股。

00878買了7萬⋯他想全賣改投006208！網勸「都留下」原因曝

ETF主要分為高股息及市值型，兩者投資目的不盡相同。有網友每月持續買進000878，目前庫存總市值已達7萬餘元，他考慮將00878賣出改買006208，以利長期投資。不過其他人卻建議他，可以兩者都持有，保留現有的00878股份，接下來改買006208。

台積電（2330）5年內難有競爭對手能超越！ 專家「預估股價」：能買這些ETF參與

可以大膽預估，台積電的競爭優勢在未來5年內，應該都很難看到競爭對手得以超越。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。