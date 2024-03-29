00940早就開買所以沒得賺？網看不下去曝數據：別再陰謀論

00940引爆全台申購潮，搶買ETF已成為台灣顯學。PTT網友質疑，「元大證券早就開買00940」，不過有網友分析，完全看不出來10萬餘張的買量是元大的自營部門買進，看不出來元大自營跟元大投信聯合起來，先佈倉買低再賣高來割00940的認購投資人，呼籲大家端正視聽、減少陰謀論。

一名網友在PTT發文質疑「元大證券早就開買00940」，他認為，「以長榮為例，某自營部在一個月期間內買進長榮，均價150元 : 某ETF在近10日內由集中市場買賣轉倉至ETF，ETF買進均價170元，這1張2萬元的價差誰賺走？原本豆腐軍想賺得這個價差誰賺走？當然是自營部」。

另一名網友不以為然，並表示，長榮於3/13~3/26共10個交易日的元大買進量 103521張，賣出量98098張是由元大全台灣148個分點的成交總量，而元大總公司是共買進 34960張，賣出34194張，至於另外這147個分點是類似這種的元大永和、元大大里、元大北桃園、元大鳳山等這種小分點，共貢獻了68561張的買量跟63904張的賣量。

該網友表示，完全看不出來這10萬餘張的買量是元大的自營部門買進的，而且這也不是買超量，原po給的這10天的統計量，就是全台灣元大共148個分點的累積買賣量，包含一堆當沖量、散戶短進短出操作的量，從這邊是絕對看不出來元大自營跟元大投信聯合起來，先佈倉買低再賣高來割00940的認購投資人。他呼籲，不要對元大有過多陰謀論的猜測，希望大家減少陰謀論。

其他人留言「一堆阿呆在那邊扯些天馬行空的操作」、「不用救那些人了，讓他們相信自己相信的」、「今天那麼努力的拉，很多豆腐仔都解套了吧」、「、那篇文就是證明現在菜雞多」、「就一堆不懂愛裝懂的出來大小聲」、「糕點到了啊，我也不懂那文章可以推成那樣」。

還有人說，「典型的賠錢後不檢討自己判斷，把責任推給投信主力外資黑手，都是他們在作弊搞我，這樣的想法根深柢固，所以整天幻想別人有各種神奇花招能弄，豆腐也不敢吃就在那邊風涼話什麼等著被割，其實想賺得要死又怕東怕西」。