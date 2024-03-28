00939破發、00940自救會…真上錯船了？ 專家：這類ETF「這樣做」要賠錢還真的不容易

讀者詢問，先前認購幾檔新發行的高股息ETF，其中一檔目前小套中，另一檔淨值正下滑，感覺掛牌後也要涼了，現在新聞又是金管會又是自救會的，開始懷疑自己上錯船，該不該找機會出場？

答：

坦白說我也是「自救會成員」，不過相信大部分人都跟我一樣，是看到新聞才加入，說白了就是跟著鄉民圍觀湊熱鬧。

這個現象只能說明最近一段期間高股息ETF確實擁有極高討論度，並不是真的有這麼多人等著被救，不少是無病呻吟或反串成分。

目前這些新的ETF淨值確實有下跌，但幅度其實都在3%以內，甚至更低。至於為什麼淨值縮水了？主要還是它們的成分股先前一段時間漲多了，漲多後的修正當然會反映在ETF的淨值裡。

不過股票本來就有漲有跌，都是很正常的現象。

你要穩賺不賠，只有2條路，1條是定存，1條是媽媽10塊來。

至於要不要認賠出場，我覺得還是回歸到問題的初衷，到底是為了賺「短線價差」，還是為了「長期投資」？

任何一檔高股息ETF設計的初衷，都是以「長期投資」為主要訴求，如果你的目標是做「短線價差」，那還真是走錯棚，操作個股會比較適合你。

高股息ETF追求的是長期穩定配息，加上一段時間累積的價差，也就是「總報酬」的概念，通常是要放上一段時間才能看到成效。

如果做的是長線投資，有低點反而該找機會補上，如果跟風哭喊「把錢還我」，說明還沒弄清楚自己要的是什麼。

最近每一檔新發行的高股息ETF我都看過了，這種商品沒有什麼要救不救的問題，都是具備充分分散投資，而且會定期更換成分股的商品。

這類ETF放長線，坦白說在大盤樂觀的背景下，要買到賠錢還真的不容易，唯一的差別就是微幅的績效差異，誰的效率好壞問題而已，不會是地雷，也不是你該擔心的投資。

真正該擔心的，反而是你的庫存中那些跌到想要佛系投資的股票，畢竟所有高股息ETF有自動汰弱留強的機制，但是你沒有。

結論：要賺短線價差，往股票裡找，確定是長線投資，跌下來安心加碼沒問題。

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