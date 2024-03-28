00941在溢價恢復到1％以內前…別追價會有風險！ 女子：追加額度應該還未下來

上班前碎碎念系列

昨晚睡覺前快速看了一下美股開盤，主要女子關注的如台積電ADR、NVDA等重要科技類股都呈現下跌狀況，不過投資人對於美國經濟持續看好，並且對Fed終將降息仍具有信心，美股尾盤拉高再創歷史新高。道瓊+1.22%、標普+0.86%、那斯達克指數+0.51%、費城半導體指數+0.99%；台積電ADR-1.55%。

從台股最大權值股台積電ADR的表現，確實今天投資人可能需要謹慎一些。

匯率部分，美元兌日圓雖然略降，但仍維持1美元兌151日圓的水準；美債殖利率相較於收盤的跌幅，盤後有再稍稍回升一點。二者可以說相對皆持平。

最後回到00941，昨晚女子下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

在溢價恢復到1%以內前（表示投信業者有拿到貨可以供給市場了），女子提醒大家追溢價的風險。

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