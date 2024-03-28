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00940淨值破發「真的算好事一樁」！ 專家：經歷市場震撼教育是比配息更好的收穫

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

編按：原文發文時間為3月22日

元大公告 00940淨值跌破到9.97元…

原因也很簡單，隨著00940千億資金進場，外資和投信同行開始大吃豆腐，逢高拼命倒貨，成分股沒有一個是紅的。

許多申購投資人開始擔心00940一上市就會血流成河。

但老實說，00940本來就是標榜高殖利率和提高現金流，而不是賺價差，所以當投資人看到 00940下跌，擔心賺不到錢，這可能代表投資人不知道自己買了什麼，也不知道自己想要做什麼樣的投資。

簡單來說，如果你是想要長抱00940的投資人，看到成分股被大吃豆腐，反而要感到開心。

因為00940還有大把資金沒有進場，可以持續逢低佈局，代表法人主力吃了豆腐，00940也沒有追高股價，守住了較高的殖利率，未來投資人領息也更安穩，大家都開心。

相對的，如果你是想賺價差，大賺資本利得的投資人，那就不該碰00940，反而可以考慮00881等成長性較高的ETF和標的。

當然，先靜下來搞懂自己想要做什麼樣的投資可能更好。

總之，近期我們可能看到許多熱門ETF「破發」，也就是跌破發行價，等於申購的投資人都被套牢。

但這真的算好事一樁，剛踏入股市的投資人，經歷市場的震撼教育，這是比配息還要更好的收穫。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息 淨值

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