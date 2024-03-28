00878上市抱到現在！鐵粉曝初衷：退休就有被動收入

高股息ETF號稱懶人投資法，近期募集上市的00939、00940都引發熱烈申購潮。有網友分析ETF，他大讚00878股價穩健，分散風險，他希望退休時能有被動收入，因此慢慢投資00878累積張數，「00878算是選股邏輯最適合這個投資目的的高股息ETF」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，台灣目前已經有11支千億規模級的ETF，他投資0050、00878，其中0050台積電的佔比超過50%以上，很容易跟著整體股市股價成長起伏不定，但台積電起飛時首當其衝也會跟著漲，是一檔心臟要很強的ETF。

而00878成分多是金融保險、半導體和電腦週邊設備等多元產業，分散了許多風險，股價相對穩健，購買的人更多在乎的是配息，慢慢累積張數來打造穩定現金流。

該網友表示，ETF相對個股來說是緩漲緩跌，很適合沒有太多時間看盤的人，可以不用每天盯著股價，用「定期定額」方式購入，也可以用「區間定額」購買，能分散風險緩漲緩跌，且新手也能輕易上手。

該網友自2020年起投資00878，他想要慢慢累積張數，等到退休時就能有被動收入，他認為00878是最符合這個投資目的的高股息的ETF，他也坦言，「中間其實也有差點被其他ETF吸引走，但還是決定莫忘初衷持續買進878，至少到現在都沒有讓我失望」。

其他人則留言「我是006208+878抱好幾年，後面新出的都沒買」、「我本身也有投878跟0050，個人也是喜歡878多一點，雖然配息不能複利常被大家攻擊，但不用賣出就能有現金流也是無可取代的」、「台股ETF追求報酬就正二、00733、00757，假如無法買正二，退而求其次0050、006208，挑費用低的6208，高股息大概就00692、00713、00878」。