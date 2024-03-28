快訊

車頭全毀！竹東高中校車猛撞護欄 司機學生7人掛彩送醫

寶林茶室食物中毒2死 台大醫指避免重複加熱的米、麵

若台海開戰，對中國經濟制裁有效嗎？專家：代價太高

00878上市抱到現在！鐵粉曝初衷：退休就有被動收入

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
網友討論ETF。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

高股息ETF號稱懶人投資法，近期募集上市的00939、00940都引發熱烈申購潮。有網友分析ETF，他大讚00878股價穩健，分散風險，他希望退休時能有被動收入，因此慢慢投資00878累積張數，「00878算是選股邏輯最適合這個投資目的的高股息ETF」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，台灣目前已經有11支千億規模級的ETF，他投資0050、00878，其中0050台積電的佔比超過50%以上，很容易跟著整體股市股價成長起伏不定，但台積電起飛時首當其衝也會跟著漲，是一檔心臟要很強的ETF。

而00878成分多是金融保險、半導體和電腦週邊設備等多元產業，分散了許多風險，股價相對穩健，購買的人更多在乎的是配息，慢慢累積張數來打造穩定現金流。

該網友表示，ETF相對個股來說是緩漲緩跌，很適合沒有太多時間看盤的人，可以不用每天盯著股價，用「定期定額」方式購入，也可以用「區間定額」購買，能分散風險緩漲緩跌，且新手也能輕易上手。

該網友自2020年起投資00878，他想要慢慢累積張數，等到退休時就能有被動收入，他認為00878是最符合這個投資目的的高股息的ETF，他也坦言，「中間其實也有差點被其他ETF吸引走，但還是決定莫忘初衷持續買進878，至少到現在都沒有讓我失望」。

其他人則留言「我是006208+878抱好幾年，後面新出的都沒買」、「我本身也有投878跟0050，個人也是喜歡878多一點，雖然配息不能複利常被大家攻擊，但不用賣出就能有現金流也是無可取代的」、「台股ETF追求報酬就正二、00733、00757，假如無法買正二，退而求其次0050、006208，挑費用低的6208，高股息大概就00692、00713、00878」。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 Dcard ETF 季配息 高股息

延伸閱讀

寶林茶室中毒案增1死 新光醫證實：66歲男多重器官衰竭亡

00939終於不跌了！ 這幾檔成分股大漲救援

00939、00940一檔建倉階段就已破發！ 達人：不意外10大成分股表現像台股沒漲一樣

00944跟00940前十成分股重複6檔根本差不多？ 專家：佔比有差績效就會不同

相關新聞

00878上市抱到現在！鐵粉曝初衷：退休就有被動收入

高股息ETF號稱懶人投資法，近期募集上市的00939、00940都引發熱烈申購潮。有網友分析ETF，他大讚00878股價穩健，分散風險，他希望退休時能有被動收入，因此慢慢投資00878累積張數，「00878算是選股邏輯最適合這個投資目的的高股息ETF」。

14檔ETF 今年來漲20%

今年來在經濟溫和成長，AI應用逐漸落地，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會證詞首次明確提到2024年將可能降息，帶動全球...

投資級債基金 行情可期

根據聯準會最新利率點狀圖顯示，2024年有機會降息三次，且2025與2026年有望再分別降息三次。法人表示，儘管近兩月通...

債券ETF規模創新高 櫃買中心提醒留意投資風險

上櫃債券ETF規模持續刷新歷史紀錄。截至今年3月22日止，計有81檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，總資產規模達...

美國非投等債月配來了 00945B 4月12日募集

美國聯準會（Fed）於最新FOMC會議釋出中性偏鴿訊號，展望第2季，凱基投信董事長丁紹曾表示，投資人在資產配置上可以股5...

外資連3賣調節高息ETF 法人：後市關注美元走向

台股今天開高震盪，終場上漲73.63點，收在20200.12點，外資連續3個交易日賣超台股，今天賣超新台幣68.91億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。