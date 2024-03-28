他賣0050想買年輕ETF 網友看傻眼「改推00713」：穩到爆

台灣人熱愛投資ETF，ETF又號稱「懶人無腦投資法」，有網友想賣掉「老ETF買年輕ETF」，然而多數人不認同此做法，建議他應該持續長期投資，有人直言「0050、0056發行以來都是正報酬，持續定期定額根本沒必要換新的」，也有人建議「都賣0050了，改買006208吧，當作降內扣」，不少人則推薦00713。

一名網友在PTT發文表示，市面上的ETF數量過多，他前幾天賣掉手中持有的「老ETF」，他想找「年輕的ETF」買進，他表示，想要找值得投資一年以上且年輕的ETF，希望網友們可以給他建議。

其他人則留言「00940跟大媽一起賺」、「賣0050買年輕的是什麼騷操作」、「年輕跟老的哪有差，看成分股你認不認同才是重點」、「你買年輕或便宜的沒意義，追蹤的成分股就那些」、「你老etf抱穩穩的可能都幾年了，現在來問這種問題？」、「00772B投資剛滿一年，息+資本利得=8.12%，給你參考」、「跟擇偶不一樣，不是年輕就是好內」、「0050、0050正2、0056、00939、00940」。

不少人推薦00713，留言「問就是 00713+正二，進可攻退可守」、「00713」、「不得不說00713真的猛，空頭跌不多，多頭也是有漲」、「00713+0050正2，進可攻、退可守，低點再713質押買正2」、「00713 無敵」、「00713配的雖然沒有新的那麼多，但是穩到爆」、「市值型：0050正二，高股息：00713」。