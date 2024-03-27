00944跟00940前十成分股重複6檔根本差不多？ 專家：佔比有差績效就會不同
00944vs00940差異，有投資障礙怎麼選？
最近蠻多投資朋友討論00944跟00940成分股重疊度高，像是兄弟檔，買00940還比較便宜之類的言論。
雪倫雙眼大睜、差點掉下巴...這二檔的投資策略其實不大一樣耶！
為了讓雪友明白差異，雪倫花了些時間自製一張比較表，方便大家使用。雪倫怕表格的字小，雪友們不易讀，另外將整理文字如下：
00944 野村臺灣趨勢動能高股息ETF
追蹤指數：特選臺灣上市上櫃FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數
發行價：15元
募集日期：2024/4/22~4/24
預計掛牌上巿日期：2024/5/9
追蹤檔數：50檔
成分股篩選：上市+上櫃普通股 (排除屬創新版&營建業者)，近1年成交金額前20%或近1年中有8個月自由流通週轉率達3%者，剔除近1個月成交金額後20%，再依下列條件篩選：
(1.) 市值前300大。
(2.) 近3年皆有配發現金股利。
(3.) 有編制年度永續報告書。
成分股調整月份：一年調整二次成分股。5、11 月的第7個交易日為審核基準日。
投資策略：依動能及股利雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。
產業：全產業
經理費：0.40%/年
保管費：0.035%/年
預計第一次除息時間：預計7月首次除息、最快8月領息。
領息時間：月中
保管銀行：台北富邦商業銀行
平準金機制：有
指數預估殖利率：7.34%
00940 元大臺灣價值高息ETF
追蹤指數：臺灣價值高息指數
發行價：10元
上巿日期：2024/4/1
追蹤檔數：50檔
成分股篩選：上市櫃公司市值前300大，近1個月成交金額前70% ; 近12個月有8個月流通係數大於3%或超過1億元，股利率加權，個別成分股權重上限8% 依下列條件篩選：
(1.) 近四季EPS加總大於0、ROE最高的90%毛利率成長近4季最高的90%
(2.) 益本比最高的80%、 負債比最低的90%、近一年股價跌幅低。
(3.) 删除KY股、取近三年皆有配息。
成分股調整月份：一年調整二次成分股。每年5、11月的第7個交易日為審核基準日。
投資策略：巴菲特指標價值投資。益本比、自由現金流量收益率、股利率。
產業：全產業
經理費：0.30%/年
保管費：0.03%/年
預計第一次除息時間：預計7月首次除息、8月首次領息。
領息時間：月初
保管銀行： 華南銀行
平準金機制：有
指數預估殖利率：8.6%
可能有雪友看完還是霧煞煞，雪倫儘量用簡單白話文說明：
這二檔都有考慮到風險，00944排除屬創新版&營建業者，00940排除KY股後，並從巿值前300大選出符合條件的成分股，都持有50檔。
老實說，台股的選股池就這麼大，有近20%成分股重疊，這也是可以理解的事。
你可能會說，重疊度高，那就很像！
有個重點可以觀察，就是成分股的選擇、比例及換股時機。
00944：吸引雪倫的地方是它主打追強勢股，怎麼追呢？用「動能指標」。根據數據，如果選出來的成分股股價創過去52週新高，（表示向上動能還在），再創新高的機率高。
你可能會說，那股價波動大，有風險？！
00944運用另一個股利加權的機制，也就是「股利指標」，每年11月會預估該年度的每股盈餘X近3年平均現金股利發放率，提前預估隔年潛在股利率，用這個方法可以確保選出有獲利、會配出一定股息的公司。
更白話一點說明，「股利指標」先選出配息不錯的公司，「動能指標」看創新高的公司，選出來的成分股都是已經維持一段時間的強勢股+高息股「一攻一守」情況下，幫投資人儘量拿到最好的股息跟資本利得。
00940：吸引雪倫的地方當然就是我的偶像巴菲特啦！所以選股偏向財報面，像是本益本、自由現金流量收益率、股利率等。
我們看前十大成分股，雖然它們有高達6檔重疊，但00944每檔成分股占2.5-2.88% 總占比27.2% 00940每檔成分股占2.5-9.2% 總占比34.9%
其它的成分股還是有差異，加上佔比不同，表現出來的績效就會不同。
這二檔ETF一個未出世，一個將出生，現在寫這麼多，雪友可能會覺得癈文一篇。等時間拉長，到時候就見真章囉！
投資要有想法不要人云亦云
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