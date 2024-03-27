00944「搭上漲勢順風車」擁高息跟動能雙主菜！ 不敗教主：因子抓到潛力企業

不知道大家有沒有一種感覺？常常在公司利多頻繁出現時，股價就開始直直落；反而當利空出現後股價卻是不跌反漲，其實最根本的原因就是「股價往往會領先基本面」！因此當你看到新聞播報利空或利多時，股價早就已經反應完這些消息了。

那麼投資人有機會透過特定指標領先掌握趨勢嗎？答案是有的！由於我們已經知道股價會領先反應基本面預期，因此在篩選股票的條件中加入「動能因子」，便有機會抓到最具潛力的企業。

剛好野村投信即將在2024/04/22～2024/04/24募集「野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944），篩選邏輯是市場上唯一同時具備「動能」與「高股息」的ETF，就讓我拿他當麻豆來說明。

當然也有人會疑問「動能因子」是真的好嗎？我習慣讓數據來說話，綜觀全球股市的歷史數據，MSCI 全球動能指數的長期績效，明顯優於其他類型，甚至相比一般大盤、成長股、價值股都更具爆發力。

能擁有這樣漂亮的數據不難理解，因為在股市中有一句名言「趨勢不易形成，而一旦形成則不易改變」。00944基於這些數據的理論基礎，在選股條件中透過獨創的「動能指標」，找出過去1年維持強勢的股票，讓趨勢幫助投資人創造更多報酬機會。

那麼00944指數的股價動能與其他指數標榜的夏普動能又差異在哪？以標榜夏普動能的ETF：在選擇成份股的條件，除了基本財務指標之外，主要還是透過「股利率」建構投資組合，之後才會在權重調整日透過夏普值加碼強勢股並減碼弱勢股，整體來說高息還是主菜，動能只是配菜而已。

不過00944的動能反而是列為投資主軸，在原本的篩選邏輯中就已經納入強勢股條件，可以說是「動能」與「高息」雙主菜皆有。

由於00944還未上市，還看不到它的實際表現。不過ETF是被動追蹤指數，因此可以回測它所追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」，數據顯示近8.5年累積報酬率高達416.53%，明顯超越台灣加權指數的206.91%、臺灣高股息指數的203.19%、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的217.90%。

可以看出00944指數績效不僅打敗大盤，也勝過市面上一般高股息ETF的追蹤指數甚或是加入ESG的高息 ETF指數，顯示「動能指標」有機會創造更高報酬。

高報酬就會有高風險嗎？這也是投資人經常的疑問。00944追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」再度打破投資人的既定印象！回顧近幾年主要的空頭年，分別是2018年中美貿易戰，以及2022年美國高速升息，台股加權指數在這期間分別下跌4.83%及18.68%，不過「臺灣趨勢動能高股息指數」反而在2018年逆勢上漲0.84%，2022年也僅有下跌4.25%。

股神巴菲特曾有句名言說，投資的第一條規則就是不要賠錢，而第二條規則是別忘了第一條規則，就是在說明控制回檔風險的重要性。00944的指數因為具備「動能指標」，因此即便是在空頭市場，該指數所建構的投資組合，主要仍是持有盤面上相對的強勢股，因此整體績效能具有抗跌的特性。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。