00939、00940一檔建倉階段就已破發！ 達人：不意外10大成分股表現像台股沒漲一樣

近期萬眾矚目的高股息ETF紛紛開始掛牌上市，3月底衝第一波的00939與4月初的00940更是雙雙募集到五百億與破天荒的一千七百億資金，然而就在萬眾期待的注目下，兩檔ETF紛紛跌破淨值，究竟為何在台股頻頻創高的情況下，高股息ETF反應反而不如預期？投資人該持續加碼嗎？有沒有相關策略可以擬定？今天一次看懂。

台股上兩萬高股息ETF股價反應不如預期

近期在三度挑戰兩萬關卡後，終於順利站上兩萬心理關卡，創下歷史新高，然後幾家歡樂幾家愁，討論度與規模極高的00939與00940卻像洩了氣的皮球一樣，如上表所示，一檔上是兩天就破發，另一檔還在建倉就已破發，究竟發生了甚麼事？台股不是創下歷史新高嗎？為何兩檔ETF表現如此疲弱？

00939前十大成分股走勢 資料來源：2024/03/21-2024/03/22

00940前十大成分股走勢 資料來源：2024/03/21-2024/03/22

其實原因很簡單，這波指數突破兩萬後的漲勢，完全沒有反應在兩檔高股息的成分股上，透過上圖可以知道，當大盤在這兩天上漲385點時，兩檔ETF的前十大成分股狀況就像台股沒漲一樣，甚至還有不小的跌幅，而當占比權證高的成分股開始走跌，自然影響淨值表現，要不破發才奇怪。

當然這波破發背後原因，肯定也跟市場預期還有早期卡位吃豆腐的投資人、法人有關，要知道這波ETF行情幾乎是從年初就開始發酵，許多成分古早就有20%-40%不等的漲幅，如今正式上市正好成為大家下車獲利了結吃被動買盤資金的黃金時刻。

00940與00939是值得投資的高股息嗎？

那現在，尚未擁有或是已經擁有這類ETF的投資人，到底該不該持續進場？其實只要確認一件事就好，這兩檔ETF的選股策略是值得投資的嗎？他具備讓投資人長期持有賺取股息與價差的可能性嗎？

其實兩檔ETF在篩選股池的大小上大同小異，大約都落在台股上市上櫃300-200大的個股，而00939主打高股息選股外搭配上夏普值策略期望可以抓住動能強勢股帶來更好的價差報酬，而00940則融入巴菲特選股邏輯，更強調現金流與與股東權益報酬，兩者都有自己本身的特色，投資人可以透過上表看到兩檔ETF追蹤的指數，實際上回測得到的累積總報酬或是平均殖利率(已經將極端值去除)，都有不俗的表現，為什麼許多投資學都會強調回測的重要性？那是因為透過過去留下的歷史資料，投資人可以觀察出策略的擬定是否有效，是否能在多空循環中取得正報酬，而上述兩檔ETF其實表現都相當優秀，的確可以做為高股息ETF的存股標的。

但投資人要謹記，歷史不等於未來，儘管兩檔ETF回測時間橫跨多空循環(雷曼兄弟破產、中美貿易戰、疫情)，但不表示未來一定會照著劇本前進，且相較於0056等老牌ETF早已累積實戰DATA供市場分析，00940與00939更像是紙上分析，是否能達到宣稱的效果，都有待市場驗證。

期望殖利率抓出進場準則

最後，相信投資人都會好奇，那在台股創新高之際，我們該如何擬訂投資高股息ETF的策略呢？其實很簡單，回歸高股息ETF存股的方法即可，利用預期殖利率進行估價，等待適合的股價出現即可。

一樣請大家記住這個公式：殖利率 = 現金股利 ÷ 股價

投資人最在乎的殖利率是可以透過觀察配息與股價之間的關係，大致掌握高低區間估算股價的便宜與昂貴，現在我們來假設試算看看

投資人可以看到目前00939的平均值利率是8.47，而00940為7.1%，由於兩檔ETF都尚未有任何配息資料可以使用，那我們先利用發行價與平均值利率作為計算基礎，可以得出下列算式。

00939

發行價格為15元 平均值利率為8.47%

所需股利計算如下：

15×8.47%=15×0.0847=1.2705

00939需要發放1.2705元的股利，以達到其平均值利率8.47%。

便宜殖利率9%時的股價為：14.1 合理殖利率7%時的股價：18.1 昂貴殖利率6%時的股價：21.1

00940

發行價格為10元 平均值利率為7.1%

所需股利計算如下：

10×7.1%=10×0.071=0.71

00940需要發放0.71元的股利，以達到其平均值利率7.1%。

那現在我們拉回兩檔ETF的預期殖利率來做回推，假設設定三個區間，貴(6%)、合理(7%)、便宜(9%)來做計算，股利都不變維持住，這樣投資人就可以知道該如何觀察價格變化，透過設定預期殖利率，回推股利與股價的可能區間，掌握進出判斷的數據。

而要根據殖利率來設定買進股價區間，我們一樣可以使用殖利率 = 現金股利 ÷ 股價的公式來逆推股價：

便宜殖利率9%時的股價：7.8 合理殖利率7%時的股價：10.1 昂貴殖利率6%時的股價：11.8

總結來說，投資人可以透過值利率預估法，得出該在哪些價位進行買進，謹記存高股息ETF是一種長期投資的方法，要有策略地分批買進，長期買進，才能取得平滑的均價，並在未來享有累積總報酬與高配息，而值此大盤高位之際，若是發生千點以上的回測回調，高股息ETF同樣會進行修正，投資人需要有良好的觀念，才能在下跌時掌握時機買到便宜的ETF。

當然，這些前提都是建立在「填息」的情況下，投資人要多多注意，否則就只會是左手換右手，自己的錢拿出來配息給自己而已。

原文出處：股股知識庫_ETF之亂？00940 跌破申購價！到底還能不能買進？

延伸閱讀：

00940申購破千億！專家：6大風險非得注意！

ETF溢價是什麼意思？合理股價怎麼算？台美折溢價如何查詢

為何ETF要看淨值？淨值是什麼？股價淨值怎麼算？