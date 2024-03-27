ETF無非要省時又不想輸大盤！ 她：00923牛市更會漲還更抗跌…用新台幣下架它

1.本辦都是股市韭菜

幾個月前，大家還在講台港指數黃金交叉，沒想到，幾個月後，台股真的摸到兩萬點了，簡直是不可思議。

台股噴上新高當然是可喜可賀，辦公室內也是討論的相當熱烈，這就讓我很好奇，這些人講的這麼爽，到底有沒有賺到啊？索性實地田野一下辦公室的買股現況，順便來波健檢。

而且我發誓，以下紀錄都是真人真事。

吉哇哇：認真存股過台積電的人，但她聽從朋友的建議，快七百塊的時候賣掉。

路易莎莎：聲稱沒錢買整張台積電，卻跑去跟風想買飆股。我想想必是不夠飆，他才繼續上班。

媒樂蒂呢，偏愛小的冷門股，額外存了些金融跟債券，總之沒買台積電。

阿德雖然常常研究，卻是多看少買，抱著的股票沒漲，看到台積噴上天才每天FOMO懊悔。

...搞半天，本辦公室都是一群講的一嘴好股票，實際上連大盤都贏不了的股市韭菜，你們輸的錢，大概都被我賺走了，然後我再把賺來的錢發給你們，羊毛出在羊身上，難怪我是你們老闆，嘿嘿嘿。

2.我的投資觀念

如果說年紀能帶給人什麼，那就是知道自己的長處在哪，才懂得揚長補短。

比方說，國際新聞我在行，那我把時間與精力都花在上面，除了效益比較好之外，也更容易有成果。金融投資這種東西，恕我資質駑鈍，所以我就從善如流，閒錢買買台積電、投資ETF，反正呢，少輸為贏就好。

更何況，我根本沒有輸。

最近不是很多什麼20幾年前買台積電1張變11張，十幾萬變幾十萬的新聞嗎？雖然我沒這麼扯，但退休本也算是大概有個底。否則哪有可能有本錢做些《TODAY看世界》或《斐姨所思》這種不賺錢的新聞節目？

不過，現在投資ETF比去市場買菜還傷腦筋，除了「正二教」的槓桿型以外，還有「指數型」、「市值型」、「反向型」，不搜尋還好，搜尋起來更傷腦筋。

我想了想自己的目的，買ETF無非就是為了「求穩」又要「不輸大盤」，怎麼看還是0050這種按照市場價值的「市值型」比較適合我。

3.市值型該怎麼選？

不過像大部分市值型ETF（包含0050/006208）這種「單純比誰大」的選股邏輯至今20年，股票市場不可能一招打天下鮮獨走，確實需要有些調整因應時局變化，比方說即將上路的碳稅，就是一個因子。

NVIDIA、超微要求產品元件「淨零碳排」，台灣身為美國產業鏈的上游，台積電、鴻海、大立光這些公司，可能不遵守嗎？不淨零就沒訂單，就這麼簡單粗暴，碳排放」與「碳稅」，絕對是影響企業競爭力與獲利的重要因子。

所以考量碳排放的ETF，理論上應該要比單純直接選市值前50的ETF的0050，來的更具有獲利性。

我們就拿第三代市值型的ETF，群益台灣ESG低碳（00923）這檔ETF，近3個月報酬11.2%（同期台灣加權9%），近6個月報酬19.2%（同期台灣加權14.5%），成立以來報酬率28.6%（同期台灣加權24.4%），相信聰明的投資人要買市值型ETF該如何選擇了吧。

牛市衝的比人快，熊市跌得比別人少，這種好東西，我等等就去用新台幣把它下架！

老實說，真正需要00923，搞不好不是我，而是莎莎、吉哇哇、阿德這些韭菜們。

員工們在上班在上班時間談股票，我可以忍；但是上班時間談股票還賠錢，到底是要多辜負我的美意啊！趕快學學我，加入市值型ETF的行列，剩下來的時間，還是趕快發展專業，早日脫離韭菜的行列吧！

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