ETF跌破發行價怎麼辦？ 達人教六招：何處無芳草轉至00878、00919、0056

ETF跌破申購價怎麼辦？六招教你趨吉避凶

申購期紅透半邊天、人人叫它honey，掛牌後變成過街老鼠、人人喊打的00939、00940，其基金淨值紛紛跌破募集成立的15元、10元，這叫當初參與募集的投資人情何以堪？

不過，你別擔心！股市行情本來就是漲漲跌跌，以下的文章內容提供給你趨吉避凶的六個方法，看看自己適合哪幾個？勇敢去做就對了！

一、跌！就是機不可失

有道是：「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，只要全球及國內經濟穩健成長，股市、ETF的股價不會只跌不漲的，所以現在的「淨值跌破申購價」 反而提供了逢低買進的好機會，所以只要這支ETF是好的基金，那麼淨值越跌越要勇敢再買才對。

不過，如果妳現在是口袋空空、或是之前已經抵押房屋、或借錢來買ETF的話，那就請你直接跳到第三個方法去找答案。

二、定期定額準沒錯

投資ETF，本來就是應當採取「看長不看短」的投資模式，如果你在申購前沒有瞭解這個ETF的投資涵義，那麼現在「淨值跌破申購價」被套牢了，還來得及學習這個投資涵義和經驗，而最好的加碼方式就是：定期定額的買下去---即使是一個月只買個1000、2000元也行的，因為依靠定期定額而長期累積下來的投資成果，也是會相當可觀的。

三、快刀斬亂麻

說真的！每個投資人的性格都不一樣，有的人可以忍受新募集成立的ETF淨值低於申購價30天、有的人則是可以忍耐兩個禮拜，可是偏偏就是也有人連一、兩天都不能忍受！所以，如果你實在不能忍受ETF的股價或淨值低於你的申購價格，那就請你果決的賣光它，完全不要留戀，因為「投資」這檔事的本意就是：投其所「好」的增長資產。如果你的心情因為這支ETF的表現而「好」不起來，那就趕快跟這支基金分手、認賠殺出吧！

四、沒賣就沒賠

什麼？你就是不想賠錢賣這種股價跌破申購價的ETF，是吧？那也沒錯！因為遇到行情下跌時，股市的老手總是會安慰新手說：「沒賣，就沒賠啊！」這句話看似「廢話」，但實際上卻是深藏哲理的話，因為你永遠無法保證不會剛好賣在最低點，唯一能保證的就是現在賣掉了一定是賠錢了；要賣，也是等價格漲上來再說！所以奉勸你，要看開一點，沒賣就沒有賠啊！

五、不看總行吧！

看到這裡，一定很多人想說：「沒賣、沒賠」是沒錯，但是帳面上我就是虧錢的啊！

這個時候，想買ETF的投資人一定先要有個認知，那就是「ETF是讓你小錢買到多支個股、長期累積資產用的」，ETF從來就不是讓你像買賣股票那樣--玩短線價差用的。所以買了月配息的00939、00940之後，你應該注意的是：成分股有哪些、各個比重是多少、何時會調整、這個月配多少錢、何時可以買好、買滿目標的張數...至於股價，不看它反而比較沒有煩惱了！

六、天涯何處無芳草

如果看完前面講的這五點，你還是舉棋不定、不知該怎麼做？那麼不妨想一想：「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花！」反正股市裡掛牌又標榜高股息的ETF又不是只有00939、00940，包括老牌的0056、配息殖利率高的00919、股價走勢穩健的00878...等等，都是很好也很熱門的ETF，所以也可以把投資不如意的ETF賣光，然後再把賣掉得來的錢改去買配息更好、或是看得更順眼的ETF吧！

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