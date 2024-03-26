00939破發怎辦？ 她「下跌再布局」：但一定要用閒錢因不確定會持續多久

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

00939破發價怎麼辦

投資ETF前要先確認這檔ETF是哪種類型？

巿值型？高股息？產業型？槓桿型？

是否認同它的投資策略？

以雪倫投資的00929來說，在募集時，我看到它的成分股，我認同。

雪倫長存的電子股享有不錯的報酬，先前也曾拍過影片提過電子股、電子通路的殖利率應該有在前三名，不輸金融股，加上投資以來00929穩健配息，所以我投資它。

00939依指數追蹤條件選出高殖利率股，一年選一次成分股，並藉由夏普值調整二次成分股權重。

投資策略簡單易懂，我個人覺得有機會，所以在募集時就申購。

現在被吃了不少豆腐，但不代表它的投資策略有問題。

好在，沒什麼聽到有人用二胎、信貸投資00939...

投資ETF真的要用閒錢、不會造成心裡壓力的資金投資，而且要分批布局。

00939破發價怎麼辦

雪倫用先前投資00929的方式，往下跌就再布局，讓成本買在一個均價，累積更多張數，配息時有息收，未來有機會獲得更高的報酬。

有個很重要、很重要、很重要的前提（要講三次）

雪倫不確定破發價會維持多久，所以一定要用閒錢、分批布局。

千萬，千萬不要用二胎、三胎、信貸、高利貸投資。會出事的！

今（25）天持續下單幾檔ETF，只有00929沒有成交，買的比雪倫價位低的雪友，恭喜你！

這是個人分享文，千萬不要跟單

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 月配息

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