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00941股價往淨值靠…溢價收斂4至5％之間！ 1％才屬合理範圍勿過度追價

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

中信上游半導體（00941）25日市價以16元開出，早盤最高到17.28元，溢價一度破11％，盤中漲幅也都超過5%；然根據中國信託投信官網所揭露的中信上游半導體即時淨值僅有15.42元，也就是說盤中市價與淨值間溢價都在8%以上。

25日收盤價格在16.86，今日早盤股價16.54開低，往淨值靠，溢價收斂至4-5％之間；提醒投資人買進前還是要前往投信官網查看最新淨值，千萬別追溢價。

00941已發行在外受益權單位總數早已達可募集額度上限，更是在3月15日掛牌上市當日便公告將起自18日起暫停受理初級市場申購申請；而投資人仍可於次級市場交易。

00941雖已經送件申請追加募集，不過，在新額度尚未核准的情況下，容易產生溢價，投資人若在此時追買，買貴及短套的風險也之增加。提醒投資人在買進時，宜留意即時折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。

一般折溢價以1%為較合理幅度，當市價高於淨值過大時，市場將有修正機制會調整兩者間的價差。另外，當ETF新增可銷售額度釋出至市場後，容易產生溢價急速收斂的可能性。

中國信託投信在官網上公告，敬請投資人特別注意ETF溢價狀況及買賣風險，注意中信上游半導體目前溢價率超過3%。
中國信託投信在官網上公告，敬請投資人特別注意ETF溢價狀況及買賣風險，注意中信上游半導體目前溢價率超過3%。

00941中信上游半導體 ETF 淨值 溢價

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