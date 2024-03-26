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00878股息入帳再投入1.5張00929！ 存股哥：00713及00919月月配現金流跟上

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

3/25什麼日？00878股息發放日，本季我領$34910，拿到後股息再投入買了1.5張00929，剩下的錢就拿就去抽獎回饋老鐵們，用股息Cover大小事，就是存股人最大的特質。

我的月月配現金流下個月股息繼續入帳，00919我領$25740、00713我領$8800、00929我領$2470，一共$37010，接著5月再領0056+00929，就這樣無限循環下去。

接下來就看00939、00940配息給不給力，如果年化殖利率能有6%-7%左右那我就會開始打造週週配，策略依然「集中火力」，就把所有股息全部砸同一支，每養大一支，我存下一支的速度只會越來越快。

隨著資產不斷提升，我又更有本錢繼續質押開槓桿，然後領到更多股息再開更多的槓桿，這也是另一個無限循環，當然前提是嚴格控管債限30%的原則，畢竟質押是有風險的操作方式，這點我不斷在提醒。

至於我的信貸部位，只剩下不到19萬就能還完了，借貸套利最重要的觀念之一就是「跟未來的自己借錢」，現在的我只想回到過去跟6年前還很菜的槓桿哥說，兄弟你做的這個決定非常正確。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 季配息 月配息

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