00941搭配00891國內外半導體龍頭「全包」！ 知美：善用定期定額

2024年3月15日掛牌上市的00941中信上游半導體，IPO金額高達175億元新台幣，打破海外ETF IPO規模歷史紀錄，正式掛牌後僅僅5個交易日，2024年3月21日，基金規模突破200億大關，一舉成為台灣發行的海外半導體ETF中規模最大，且上市以來僅7個交易日的時間，2024年3月25日，收盤價格已經來到16.86元，盤中價格甚至一度來到17.28元，若利用發行價格15元計算，最高報酬率已經有15%！

不過知美還是要提醒投資朋友，00941目前因買盤過熱而有溢價情形發生，大家記得要密切注意折溢價狀況。

一手掌握台灣半導體上中下游供應鏈+全球半導體設備、材料關鍵技術！

台灣半導體上中下游產業，集中在「IC設計、先進製程晶圓代工、晶片封測」，但是晶圓代工所需要的晶圓廠建設，通通需要仰賴海外的晶圓製造設備、封裝測試設備廠商，缺少這些先進製程技術使用的設備儀器，就算台積電擁有再厲害的先進製程技術，也沒有地方能夠大展身手。

00891中信關鍵半導體，成分股包含台灣半導體龍頭企業台積電、聯發科，除了是第一檔台灣半導體ETF，最近一年的含息總報酬率表現，更是所有台灣半導體ETF中最佳，含息總報酬率接近45%，最近一次季配息率換算，年化配息率達7.2%，搭配00941中信上游半導體，成分股包含晶圓製造設備龍頭：艾司摩爾、東京威力、應用材料、科林研發等…，透過00891+00941，能夠完整參與台灣半導體上中下游+海外半導體設備、材料龍頭企業。

小資族善用定期定額券商，手續費最低只要一元起最划算

每個月只有3000、5000、1萬元能夠進行投資理財，當然不會想要支付太多手續費在購買ETF上，隨著定期定額成為全民小資族運動，不少券商開始推出定期定額優惠，其中單筆定期定額的手續費最低甚至只需要1元，對於剛開始進入市場的觀眾朋友來說，直接透過券商進行定期定額設定或許最簡單方便，今天介紹的00941中信上游半導體，可以在中信、元富、玉山、兆豐、國泰、康和、統一、凱基投信直接設定定期定額購買。

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控，粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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