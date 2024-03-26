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00941借券達5％…趁溢價收斂放空根本送分題？ 女子：想套利恐準備支應利息

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

亞特蘭大（Atlanta）Fed主席Bostic Repeats發表談話，認為政策應該由更多數據支持，並表示今年美國很可能「僅降息」一次。

這跟四天前FOMC會議後發布的點陣圖來看，預期將息的幅度有不小落差。導致剛收盤的美股全面收黑：道瓊-0.41%、標普-0.31%、

納斯達克指數-0.27%、費城半導體指數-0.34%；台積電ADR-0.22%。

股市跌幅雖然不深，不過導致美國債券殖利率反彈（今天債券價格理論上會下跌），如果降息幅度真的又再次減少，那麼抱著美債的投資人可能要抱更久的時間。

女子先前也說過自己的投資策略，目前主要還是以市值型ETF債券ETF為主，所以如果跟女子一樣的投資人，可能需要更有耐心的等待降息、債券價格反彈的時間。策略上大概延續之前說的：耐心長抱、一邊領息、等待降息。

而回到台股市場部分

受到美股下跌趨勢，今天中信上游半導體（00941）理論上淨值應該會下跌，當然還要看成分股日股的表現，但是00941目前大幅溢價，籌碼沒有就是沒有，如果去追溢價想要套利，風險很大，也可能最後什麼都等不到。

例如女子昨天就接到粉絲來訊：說自己買了00941現在「借券」以5%的利率出借成功，顯然就是有些投資人「以為」溢價會收斂、造市商會開始倒貨收斂溢價，殊不知根本額度有沒有下來、中信投信初級市場申購已經開始了沒有，這些作業根本都還不清楚。

以至於「在溢價快10%放空的投資人」又不願意當沖沖掉，只好「借券」來等待。這邊風險提醒女子就說到這了，借券是以市價*借券利率「逐日計算」，那麼這些「想要套利的投資人」請好好準備支應利息。

中信投信ETF即時淨值

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00941中信上游半導體 ETF 債券ETF 淨值 溢價

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