信貸進場突「升息半碼+破發」哭哭了 00939投資人：誰能比我慘

中央銀行21日意外升息半碼（0.125個百分點），令金融圈措手不及，隔天債市慘遭空襲。一名ETF女投資人卻也上網哀號，辦完信貸就遇到升息，加上00939連日破發，理財之路似乎相當不順。

該女投資人在Dcard股票版發文表示，「剛辦完信貸2.98%，今天央行就宣布升息半碼，之前買的00939破發，還有誰能比我更倒霉」，升息後每個月要還的錢變多。

大家紛紛回應，「12000不開，20000開槓桿，妳也真天才」、「如果才升半碼就受不了，代表妳根本不應該辦信貸」、「年輕人終究是年輕人，邁向畢業典禮」，更提醒「本來做任何事都有風險」。

但也有人說「貸一百萬多，半碼一年也才多一千塊而已」、「破發是好事，妳剛好有錢可以買便宜價」、「還好啦，我才剛辦完房貸買房」，甚至有同路人安慰說「還好啦，前一、二年，我也辦信貸買878卻連續升息，比妳現在更慘」。