快訊

總統府憲兵自戕案有內幕！遭爆「假哨表」應付督導 憲指部未否認

北市還原「剴剴案」時序！曝涉虐保母托育環境髒亂、瀰漫濃濃菸味

泡湯偷拍片2度流出 北投「皇池」：不論最後是誰都將提告

00878、00919、00929…高股息該怎麼選？ 專家：基金跟債券ETF也一併分析

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

近日高點，該買什麼好？

近日接觸到一些朋友，發現大部分的人，仍然是停留在找尋討論度比較高的ETF，就試著買看看的階段。

其實，買ETF之前，也可以先評估一下，避免浪費存股的時間。怎麼評估ETF呢？可能大家會想到殖利率，那挑殖利率最高的來存，是不是就好了？

殖利率高的確有基本保障，但還必須了解怎麼算出的殖利率，比較符合現況，舉例來說：

目前季配息的產品來說，很多的配息都因股價升高而調高，而年化殖利率，常常都是最近的一季直接乘以4，得出來的就稱為年化殖利率。

從某些方面看，如果當季的殖利率，未來一年都很可能是同一個利率或更高，那這樣算的結果，不能說有錯誤。也有人是利用往前推4季來平均，但假設股價變動幅度很大，那結果也不是很準確。

所以，我們來用報酬率搭配來看，假設一檔ETF，你入手之後一段時間是賺錢的，且他的殖利率也是ok的，那也許這個方式有助於判斷，這是否值得你投入。

我使用moneydj的資料，將一些大家比較常討論的ETF，做一些報酬率的比較。

主要的ETF比較

如果買入一個月，919及915的收益最佳，929及918緊跟其後

如果買入三個月，順序沒差太多，919,915，929仍然還是前3名，0056超越00918成為第4名。

定期基金比較

圖中共有4支基金，其中有兩支同為安聯，但型號不同，分別為安聯AM及AMG7，都是前收型收續費，透過基金平台是不用收手續費的。

聯博全球型非投資等級債，完全是債券，但其中也有投資等級債喔！查看他的月報內容就會知道。

聯博美國成長AI這一支，有點像00757，他是著重於一些較大型表現優異的科技公司，純股票型，所以，今年表現上會比較出色

雖然，整體會比台股ETF差一些，但這些都是高股息的基金，都有8~10%左右的殖利率，都是月配息，且表現都很穩定。

債券ETF比較

因為前些時候有粉絲朋友問幾支債券ETF的問題，我們就來比較一下4支較不錯的債券ETF

00937B及00933B發行不久，但就一個月及三個月的績效來看，仍然不及老牌的00720b及00725B

有些人會覺得殖利率高就好，如果殖利率高淨值卻沒有漲甚至於跌，那其實就是拿本金在發息而已！至於好壞就自己判斷了。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00720B元大投資級公司債 00725B國泰投資級公司債 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

00878這神招「無損換轎」成本還僅16元？ 網：待00929股價超車就執行

想吃00939、00940的豆腐小心噎到！ 達人：主力倒貨跟著一起被殺下去

元大倒00939的貨所以導致破發？ 女子：這是對ETF運作機制的不理解

00919股價變大怒神他好怕！網曝「這數字以下都穩」：求穩改買00713

相關新聞

00878、00919、00929…高股息該怎麼選？ 專家：基金跟債券ETF也一併分析

其實，買ETF之前，也可以先評估一下，避免浪費存股的時間。怎麼評估ETF呢？可能大家會想到殖利率，那挑殖利率最高的來存，是不是就好了？

00939接連破發！單筆交易驚現3組神秘數字 投資人怨念深

統一台灣高息動能（00939）掛牌第3個交易日，股價開高走低，終場收在14.92元，下跌0.07元，跌幅0.46%，成交...

學弟來了…00944月配息ETF將募集！ 為什麼寧願犧牲殖利率也堅持要「動能」？

00944趨勢動能：搭配獨創「臺灣趨勢動能高股息指數」動能指標進行審核。

股市高股息太熱鬧…去買相對安靜的債市更有搞頭？00679B與00751B選誰好

近期的ETF之亂，相信投資人一定很感同身受，似乎吃飯茶水間，沒有聊一下高股息ETF就顯得有點跟不上話題，解約定存投入台股ETF、房貸二胎也買台ETF，相反債券變得乏人問津，甚至長天期美債價格也在下跌中，難道00679B、00751B這些長天期的國債、投等債已經不能投資了嗎？今天就來解析一下，債券是否還值得投資。

00878這神招「無損換轎」成本還僅16元？ 網：待00929股價超車就執行

近期00939、00940兩檔高股息ETF相繼成立，陸續進場佈建持股，由於資金規模龐大，不少股民坐等成分股被「抬轎」，甚至多檔高股息ETF也因為成分股重疊度高，股價跟著水漲船高...

想吃00939、00940的豆腐小心噎到！ 達人：主力倒貨跟著一起被殺下去

最近火熱的00939、00940來說，兩大ETF募資期間合計就已經2,000億，ETF熱潮遠比過去更瘋狂，00939上市後更成為市值第六高的高息ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。