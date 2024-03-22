00878、00919、00929…高股息該怎麼選？ 專家：基金跟債券ETF也一併分析

近日高點，該買什麼好？

近日接觸到一些朋友，發現大部分的人，仍然是停留在找尋討論度比較高的ETF，就試著買看看的階段。

其實，買ETF之前，也可以先評估一下，避免浪費存股的時間。怎麼評估ETF呢？可能大家會想到殖利率，那挑殖利率最高的來存，是不是就好了？

殖利率高的確有基本保障，但還必須了解怎麼算出的殖利率，比較符合現況，舉例來說：

目前季配息的產品來說，很多的配息都因股價升高而調高，而年化殖利率，常常都是最近的一季直接乘以4，得出來的就稱為年化殖利率。

從某些方面看，如果當季的殖利率，未來一年都很可能是同一個利率或更高，那這樣算的結果，不能說有錯誤。也有人是利用往前推4季來平均，但假設股價變動幅度很大，那結果也不是很準確。

所以，我們來用報酬率搭配來看，假設一檔ETF，你入手之後一段時間是賺錢的，且他的殖利率也是ok的，那也許這個方式有助於判斷，這是否值得你投入。

我使用moneydj的資料，將一些大家比較常討論的ETF，做一些報酬率的比較。

主要的ETF比較

如果買入一個月，919及915的收益最佳，929及918緊跟其後

如果買入三個月，順序沒差太多，919,915，929仍然還是前3名，0056超越00918成為第4名。

定期基金比較

圖中共有4支基金，其中有兩支同為安聯，但型號不同，分別為安聯AM及AMG7，都是前收型收續費，透過基金平台是不用收手續費的。

聯博全球型非投資等級債，完全是債券，但其中也有投資等級債喔！查看他的月報內容就會知道。

聯博美國成長AI這一支，有點像00757，他是著重於一些較大型表現優異的科技公司，純股票型，所以，今年表現上會比較出色

雖然，整體會比台股ETF差一些，但這些都是高股息的基金，都有8~10%左右的殖利率，都是月配息，且表現都很穩定。

債券ETF比較

因為前些時候有粉絲朋友問幾支債券ETF的問題，我們就來比較一下4支較不錯的債券ETF

00937B及00933B發行不久，但就一個月及三個月的績效來看，仍然不及老牌的00720b及00725B

有些人會覺得殖利率高就好，如果殖利率高淨值卻沒有漲甚至於跌，那其實就是拿本金在發息而已！至於好壞就自己判斷了。

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