00940募集1752億之紀錄幾年內應無人能破！ 存股達人：尚有5檔高股息ETF排隊亮相

00940還未上市，規模就高達1752億，這個紀錄恐怕會高懸很多年，難以打破。

緊接著還有5檔高息型ETF排隊登場亮相，分別由野村、兆豐、新光、群益、富蘭克林華美投信發行，有的即將開始募集（野村）、有的已獲准募集（兆豐）、有的已送件申請（新光、群益、富蘭克林華美）。

這一波高息型ETF濫觴，源自於00878開啟多次配息模式，投資人趨之若鶩，規模快速成長，後續00919、00929規模成長速度也相當驚人。00939、00940還未上市，規模就分別高達約530億與1750億，導致各投信急於切進高息型產品市場，企圖分一杯羹。

版主始終認為，這些高息型ETF都是大同小異的產品。很多投資人非常喜歡鑽研這些產品的選股邏輯，認為多買幾檔不同選股邏輯的高息型ETF，不僅能分散風險，甚至可以達成每個月多次領息。

版主的看法：

1.不論選股邏輯如何不同，台股高殖利率的股票都是同一批，各家高息型ETF成份股權重各自不同而已。 2.即使高息型ETF持有很多檔，資金也都是鎖在台灣市場，達不到分散風險的效果。 3.領息次數多寡，不論季配、月配、週配，各自喜歡就好。

因此不需再問版主哪一檔已發行的高息型產品最佳、哪一檔即將發行的產品值得投資，版主認為都是差不多的產品，也不認為持有很多檔就能分散風險。至於領息次數多寡，想要組週週配息組合也行，沒有標準答案，各自喜歡就好。

但必須瞭解，〔殖利率不等於報酬率〕，如果距離開職場還很久，報酬率絕對比較重要，建議還是以市值型或科技型為主；強調高殖利率的高息型ETF，比較適合已退休或即將退休人士。當然，究竟該重視殖利率或報酬率，這也沒有標準答案，各自喜歡就好。

高息型ETF的發行真的過於浮濫，光是元大投信就發行了3檔（0056、00713、00940），而且檔檔熱賣，國泰、永豐與富邦投信也各自有兩檔高息型產品在市面上流通（國泰00701、00878，永豐00907、00930，富邦00730、00900）。

版主期待這些投信業者未來可以推出更佳的ETF，而不是一窩蜂發行同質性這麼高的產品。例如，可以發行一檔追蹤台灣50指數的產品，但費用率再降低、發行價10元；或發行類似 VT 的全球股票型ETF，或發行股債平衡型ETF。

也許是2023年高息型產品表現太好，完勝大盤與市值型產品，導致許多投資人誤以為這是高息型產品的常態。長期投資，市值型產品的表現會遠勝高息型。後續尚有5檔高息型ETF排隊上市，版主也就不再發表太多意見。版主目前仍舊會以台美市值型與科技型ETF為核心配置，搭配少部分高息型做為衛星配置，畢竟以版主的年紀，報酬率的重要性遠大於殖利率。

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