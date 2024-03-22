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00940「量能退散」上市也恐破發？網看淡1招贏到底：大媽不怕

聯合新聞網／ 綜合報導
00940引發搶購潮。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照
00940引發搶購潮。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照

全台瘋搶00940，PTT網友卻認為，「單看價量關係，就知道00940這檔已經量能退散」，他斷言，00940上市可能就會面臨破發危機。不過其他人卻表示，只要長期投資，放久了都會是贏家，有人直言「破發又怎樣，大媽一樣抱三年」。

一名網友在PTT發文表示，00940發行價一萬、號稱平均殖利率8.6%，不過這個數字成真的前提是將長榮持股比例拉到9.2%才有，他指出，長榮2021年發18元，殖利率16%、2022年發70元，殖利率高達45%，但這種殖利率不是長久的，長榮前陣子公佈新年度股息只剩10元，殖利率約5%。

該網友說，投資人猜測長榮會因為00940漲翻天，但他並不認同，「00940預估要買160億，也就是9萬張，之前長榮2021大漲在這個價位時，一天就是40萬張，現在元大還有一個禮拜多可以買，一個禮拜九萬量很多嗎，單看價量關係，就知道這檔已經量能退散」。

該網友笑稱，「買進00940，韭菜就是你，4/1上市可能就破發了」。

其他人則留言「好了啦，明天繼續眼紅看長榮漲」、「放久還是贏家」、「笑死，破發又怎樣，大媽一樣抱三年」、「中肯，快10%的長榮根本好笑」、「你不知道長榮有減資？」、「不會換成份股？大媽都抱10年，誰跟你看短」、「沒跟到眼紅囉」、「0056以前也抱過阿榮啊，現在還活得好好的」、「空空韭是你」、「符合篩選條件殖利率還大於5%很少了吧」。

還有人留言「你以為ETF永遠不換股嗎」、「ETF會根據邏輯換股，現在看壞有道理，但是分散多股風險降低，要真的大賠，就只有多頭轉空頭才有可能」、「破發不是不可能，只是有限，跌1成大盤可能就萬8去了」、「長榮減資六成你不知道嗎？」、「9萬張，對減資後的長榮，是爆多的」、「ETF放久會贏，00900這大學長，選股和換股都更糟糕，只要大盤有辦法向上，都有機會回來，但短期難說」。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 月配息 長榮

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